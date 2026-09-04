Falistocco confirmó que deja la Corte de Santa Fe en noviembre y reduce aún más a la vieja guardia

Roberto Falistocco confirmó este viernes que en noviembre dejará la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , una salida que acelerará la transformación del máximo tribunal provincial. Lo hizo en la previa de la jura de Diego Maciel , quien ocupó la vacante que dejó Eduardo Spuler .

“Yo me voy en noviembre, como lo tengo dicho”, ratificó Falistocco . Cuando concrete su retiro, habrá completado sado 35 años en el órgano, al que llegó en 1991 de la mano del entonces gobernador Víctor Reviglio .

Su permanencia atravesó ocho gobernaciones y distintos reordenamientos internos. Incluso sobrevivió a la profunda renovación del tribunal durante el segundo gobierno de Carlos Reutemann , cuando cuatro de sus seis integrantes fueron reemplazados.

La salida del longevo cortesano será otro paso dentro del proceso que impulsó Maximiliano Pullaro . En 2025 ingresaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder y este viernes se formalizó la incorporación de Maciel.

Para completar el nuevo esquema quedan Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini , cuyos pliegos ya fueron aprobados por la Legislatura . Ambos están destinados a ocupar las vacantes que dejarán Falistocco y Rafael Gutiérrez , aunque todavía resta definir quién reemplazará a quién.

En la previa de la jura del nuevo cortesano Diego Maciel, el juez Roberto Falistocco confirmó que en noviembre se va de la Corte Suprema de Santa Fe https://t.co/Q1d7LmG33q pic.twitter.com/SQTdLKv14U — LETRA P (@Letra_P) September 4, 2026

Fuentes de la Casa Gris consultadas por Letra P evitaron anticipar quién ocupará específicamente el lugar que deje vacante Falistocco en la Corte. En el gobierno provincial esperan que la salida del decano juez sea acompañada por la de su par Gutiérrez, tal como prometió, y que ambas vacantes se produzcan con pocos días de diferencia. “Eso se verá”, dijeron escuetamente y en estricto off the record.

Rafael Gutiérrez y una salida que la Casa Gris da por hecha

El margen de suspenso está en Gutiérrez. El presidente del tribunal había anunciado que dejaría el cargo en noviembre, pero después volvió a desafiar al gobierno provincial con los tiempos de su jubilación: “Me voy a ir el día que yo quiera”.

Sus movimientos mantienen en vilo a la Casa Gris, pero allí no modificaron el pronóstico: descuentan que, más allá de los amagues y de hacerlos renegar con los tiempos, terminará cumpliendo con su palabra y se irá en noviembre.

De cumplirse ese calendario, las incorporaciones terminarán de configurar la nueva Corte y dejarán a Daniel Erbetta como uno de los nombres centrales de la próxima etapa, con chances de quedar al frente del tribunal tras la partida de los históricos.

Diego Maciel y su primer mensaje como cortesano

La confirmación de la salida de Falistocco se produjo durante una jornada que tenía como protagonista a Diego Maciel, quien juró como nuevo integrante de la Corte en reemplazo de Spuler.

En su discurso, el flamante ministro dejó varias definiciones: reivindicó los acuerdos alcanzados por la política y planteó que el Poder Judicial debe actuar con “autorrestricción” al momento de revisar decisiones tomadas dentro de los mecanismos constitucionales.

El mensaje tuvo una resonancia y una razonabilidad particular por su propio recorrido. Hasta su designación, se desempeñaba como secretario administrativo del Senado de Santa Fe, donde es recordado como un hombre de confianza del senador radical Felipe Michlig y construyó buena parte de su trayectoria pública.

“Me esforcé en estudiar las normas para que sean claras y para que se cumplan, pero además puse empeño en que la construcción jurídica sea de diálogo y consenso”, sostuvo el nuevo cortesano. En esa línea, reivindicó el trabajo legislativo y planteó que las normas sancionadas con amplios acuerdos “deben ser tratadas con mucho cuidado por los jueces”.

Sobre su pasado político también dejó una definición. “Mi historia no va a condicionar la objetividad de las decisiones que yo tome”, aseguró Maciel. Además, planteó como objetivos avanzar hacia una Justicia “más rápida” y “más cercana” y achicar las diferencias en el acceso entre los distintos puntos de Santa Fe.