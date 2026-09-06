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Rocío Tedesco conducirá la juventud radical y Maximiliano Abad suma poder en la UCR bonaerense

La dirigente del Partido de La Costa se impuso por 13 votos sobre 24 y puso fin a la hegemonía de JR en Lucha. El resultado fortalece al sector del senador nacional dentro del radicalismo provincial.

Por Letra P | Periodismo Político
Juventud Radical bonaerense

Juventud Radical bonaerense

La Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires renovó este sábado sus autoridades y eligió a Rocío Tedesco como nueva presidenta de la organización. La dirigente del Partido de La Costa se impuso con el respaldo de 13 de los 24 representantes y puso fin a la hegemonía que mantenía el espacio JR en Lucha.

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La definición se produjo durante el Plenario Provincial de la Juventud Radical, donde quedó constituida la nueva conducción del brazo juvenil de la UCR bonaerense. El resultado representa además un nuevo respaldo territorial para el sector que referencia al senador Maximiliano Abad y fortalece su armado dentro del radicalismo provincial.

Tedesco estará acompañada por Carolina Lencina como vicepresidenta; Nahuel González, Lucas Britez y Macarena Dolhagaray como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente; Augusto Castrosala como secretario general; y Valentín Mauro como secretario general adjunto. En tanto, Martín Salvi será delegado ante el Comité Provincia.

La renovación abre una nueva etapa para la Juventud Radical bonaerense, que tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la organización territorial y acompañar el trabajo de las estructuras juveniles de la UCR en los 135 municipios de la provincia.

La flamante conducción también buscará ampliar los espacios de participación y formación política para los jóvenes, con presencia de dirigentes y militantes de distintos distritos y el objetivo de transformar los debates partidarios en propuestas para sus comunidades.

El resultado del plenario se suma a la disputa por el reordenamiento interno que atraviesa el radicalismo bonaerense y le permite al sector de Abad mostrar capacidad de articulación entre las nuevas generaciones del partido de cara a las próximas discusiones partidarias y electorales.

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