La Libertad Avanza & PRO: guerra de marcas en Buenos Aires

Según pudo saber Letra P, casi el 90% del PRO está convencido de ir a un acuerdo, aunque un porcentaje mucho menor piensa en hacerlo sin que se respeten algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el jorgemacrismo estará presente el martes, pero desconoce que ya haya un acuerdo. Esa tropa entiende que el mismo debe ser entre partidos: PRO y LLA en una coalición o en una alianza. Nada de vender la marca al oficialismo o de meter apellidos macristas en las listas de La Libertad Avanza. Acuerdo de partidos, sí; entre dirigentes, no.

El caso Néstor Grindetti

Uno de los apellidos más fuertes del macrismo bonaerense es el de Néstor Grindetti, el excandidato a gobernador del PRO que hace semanas dejó el gobierno porteño, aunque mantiene una buena relación con Jorge Macri. Distanciado de Mauricio, está dispuesto a defender la marca PRO en la Tercera sección electoral y a su estructura territorial.

El exintendente de Lanús no fue parte de las conversaciones con Karina Milei y no quiere ir al encuentro en la calle Balcarce a escuchar lo que acordaron, sino a discutir qué se va a acordar. No está para levantar la mano con los ojos cerrados y su voz no es una de fácil descarte, es el presidente de la asamblea partidaria, el órgano encargado de armar las alianzas electorales. “Respeten los rangos”, diría Rodrigo De Paul.

Urreli Grindetti.JPG Néstor Grindetti, Adrián Urreli y Soledad Martínez.

Grindetti tiene una fuerte estructura que va más allá de las fronteras de Lanús y que abarca buena parte de la Tercera sección. Tiene acuerdos con un sector del radicalismo que se iba a poner en valor en la frustrada cumbre entre el PRO y la UCR prevista en La Plata antes de la primera reunión que mantuvieron las cúpulas de los partidos violeta y amarillo. El exjefe comunal querrá hacer valer su aparato territorial y de fiscalización electoral.

Dónde se paran los intendentes del PRO

En cuanto a los 13 intendentes que llegaron a los municipios con la boleta del PRO, las posturas son diversas y en casi todos los casos responden a su pertenencia política. En las filas jorgemacristas están Pablo Petrecca (Junín), Soledad Martínez (Vicente López) y María José Gentile (Nueve de Julio), que se paran en la misma cancha que varios legisladores. Esos apellidos no están para un acuerdo a libro cerrado.

Montenegro tiene un pie y medio en LLA y busca conquistar a Ramón Lanús(San Isidro). Sebastián Abella (Campana) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), juegan para Santilli. Juan Ibarguren (Pinamar), Marcelo Matzkin (Zárate), Jorge Etcheverry (Lobos) y Fernando Bouvier (Arrecifes) responden a Ritondo. Javier Martínez (Pergamino) está en la tropa de Daniel Angelici (que tiene dos legisladores) y Diego Reyes (Puán) pisa la órbita santillista pero con cierta autonomía.

Petrecca Macri.jpeg Pablo Petrecca, intendente del PRO en Junín.

Karina Milei vs. Mauricio Macri

La idea de la secretaria general de la Presidencia es cooptar a la mayor cantidad de dirigentes macristas y aislar a Macri, que salió a embarrarse en la campaña electoral de CABA para defender la gestión de su primo y, sobre todo, a su bastión electoral, amenazado por una tropa libertaria que acecha. La instantánea que publicó la hermana del Presidente junto a los dirigentes del PRO fue un dardo venenoso hacia la cúpula amarilla: las fotos de escritorio no son su costumbre ni los posteos su fuerte comunicacional.

La narrativa de Ritondo, Santilli y Montenegro, el intendente de Mar del Plata que también estuvo en la reunión con El Jefe, fue mutando con los meses hasta convertirse casi en una retórica libertaria. El jefe comunal lleva adelante una campaña anti “fisuras” y trapitos que lo acerca cada vez más a Las Fuerzas del Cielo. La semana pasada se reconcilió con el libertario Alejandro Carrancio, armador libertario de la Quinta sección electoral y se tomó una foto que fue celebrada por Pareja, mano derecha de Karina Milei en Buenos Aires.

Si bien no hubo pase formal, LLA ya cuenta a Montenegro como un intendente más en sus filas y, sobre todo, como un armador clave en el distrito más importante de esa sección, pensando en las elecciones de este año. En los últimos meses ya se sumaron los alcaldes ex-PRO Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento). Además, sigue la sangría de concejales amarillos que se pintan de violeta. Esta semana hubo fichajes violetas en el Concejo Deliberante de La Plata.