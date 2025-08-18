Campaña conjunta: Pergamino y Lomas de Zamora, las próximas paradas del tour PROlibertario

Santiago Caputo se reunió este lunes con Cristian Ritondo y Diego Santilli , los dos integrantes de la cúpula amarilla, para acordar una estrategia de campaña conjunta entre los candidatos de La Libertad Avanza y el PRO . El objetivo es sumar la mayor cantidad de kilómetros de cara a las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre.

El encuentro, que se realizó en el salón Martín Fierro de la Casa Rosada, comenzó poco después del mediodía y duró una hora y media. Luego se reuniría la mesa chica de LLA, de la que participan habitualmente Caputo, Karina Milei , Lule Menem , Martín Menem y Sebastián Pareja .

La primera parada estaba prevista para este martes en Junín , pero fue suspendida debido a las malas condiciones climáticas en la región. La oficina de Presidencia informó que el evento será reprogramado, aunque no dijo para cuándo.

El tour sigue con una serie de recorridas por el interior y el conurbano bonaerense. Ritondo visitará Pergamino y otros distritos de la Segunda sección electoral, región de la zona norte en la que compite como primera candidata Natalia Blanco ; mientras que Santilli hará lo propio en la Quinta sección, donde tiene vínculo aceitado con dirigentes macristas y vecinalistas. Milei desembarcará en Lomas de Zamora el 27 de agosto.

La aceleración de la campaña se debe a que en el oficialismo reconocieron las dificultades que tendrán para imponerse al Partido Justicialista en muchas ciudades. Ante esta situación, la Casa Rosada le pidió al PRO que acompañe a los candidatos menos conocidos del ecosistema libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1957497541542469658&partner=&hide_thread=false Tras el cierre de listas, Milei desembarca en la Cuarta sección



Pelea con libreto antikicillofista y recorrida por la provincia de Buenos Aires



https://t.co/YKUgspCqD1

@PConurbano pic.twitter.com/CIaWDj4aIH — LETRA P (@Letra_P) August 18, 2025

La campaña en territorio bonaerense

A la salida del encuentro con Santiago Caputo, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados le dijo a la prensa acreditada en Balcarce 50 que se propusieron "ganar la elección de septiembre y ganar la elección de octubre", y que por esa razón también movilizarán a sus intendentes y candidatos locales en la mayor cantidad de municipios.

"Nuestra responsabilidad es trabajar para ganar las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre. Nunca dijimos que fuera fácil esta elección porque (la provincia de Buenos Aires) es el nicho del kirchnerismo", amplió Ritondo.

Si bien los hermanos Milei dijeron que no aceptarán candidaturas testimoniales, la cúpula violeta aclaró que hay única excepción: sumar a dirigentes con cargos legislativos al gobierno, pero siempre bajo la condición de renunciar a sus bancas.De hecho, en los últimos días corrió el rumor deque Santilli podría asumir al frente del Ministerio de Seguridad, una vez que Patricia Bullrich asuma en el Senado. Asimismo, Montenegro podría ocupar el cargo que hoy ostenta Mariano Cúneo Libarona, al frente de la cartera de Justicia.

No obstante, tras la cumbre, los dos dirigentes amarillos negaron haber charlado sobre cualquiera de esas posibilidades. "Hay que ser respetuoso en eso, los funcionarios los define el Presidente de la Nación", sostuvo Santilli.