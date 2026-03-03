LANÚS

El intendente encabezó el acto de apertura del ciclo lectivo en Monte Chingolo, donde se amplió la oferta educativa para la primera infancia.

Letra P | Periodismo Político
Julián Álvarez participó del inicio de clases en el CDI Néstor Kirchner y anunció un turno tarde.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó del acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Néstor Kirchner, ubicado en Monte Chingolo, donde el municipio habilitó un nuevo turno tarde para ampliar la cobertura del espacio destinado a la primera infancia.

El establecimiento incorporó el nuevo turno con el objetivo de aumentar la capacidad de atención y responder a la creciente demanda de vacantes en la zona. El CDI Néstor Kirchner recibe a niños y niñas desde los 45 días hasta los cuatro años.

Durante la actividad, Álvarez destacó la importancia de fortalecer la educación pública y el acompañamiento a las familias en los primeros años de crianza.

La palabra de Julián Álvarez

“Queremos que nuestros chicos tengan una infancia hermosa y para eso trabajamos para mejorar la educación pública, entre tantos otros temas. Por eso inauguramos este turno tarde en el CDI. Quiero felicitar a las maestras que se incorporan a este equipo de trabajo, que brindarán amor y acompañamiento a cada uno de los alumnos. Gracias a las familias por acompañarnos”, afirmó el intendente.

Fortalecimiento de la primera infancia en Lanús

La apertura del nuevo turno forma parte de las políticas públicas impulsadas por Lanús Gobierno, orientadas a ampliar el acceso a espacios de cuidado, educación, salud y acompañamiento integral para niños y niñas del distrito.

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) funcionan como ámbitos de cuidado y abordaje integral durante la primera infancia. Estos espacios promueven una adecuada nutrición, estimulación temprana y acciones de promoción de la salud.

Además, buscan fortalecer el proceso de crianza mediante el acompañamiento a las familias y la integración con el entorno comunitario. Del acto también participó la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi.

