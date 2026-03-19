La Libertad Avanza y el PRO pegan faltazo a la sesión del Concejo de La Plata por el 24M: "Es un circo"

Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO de La Plata no participarán de la sesión especial por el 24 de marzo, que se realizará, como ocurre todos los años, en el Espacio para la Memoria ex Comisaría Quinta, que durante la dictadura sirvió como centro clandestino de detención. Los bloques argumentan que será un "show político" del peronismo .

Los rumores del faltazo de los libertarios comenzaron la semana pasada, pero en las últimas horas se sumó la desición de la bancada amarilla de adherir a esa postura. Según pudo confirmar Letra P , ambos bloques estuvieron presentes en la sesión ordinaria de este jueves, en la que se trató la declaración de interés municipal por el 50° aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , pero no concurrirán el viernes a la sesión especial.

Es una decisión que llamó la atención en la política local, teniendo en cuenta que es la primera vez que ocurrirá, y que en el homenaje realizado el miércoles en la Legislatura bonaerense sí dijeron presente los representantes de ambos espacios. En Diputados , tomó la palabra por la bancada violeta Ramón Vera , y pidió “memoria completa y verdad imparcial”. En este caso, las fuerzas preferirán la ausencia antes que marcar su posición política.

El bloque de LLA, que tiene siete representantes, dejó trascender en los últimos días que no estaría en la sesión especial. Según explicaron, tienen varios motivos para no participar. Uno de ellos es que el encuentro no será en el Concejo Deliberante , sino en la excomisaría Quinta, como todos los años. La bancada violeta sostiene que “el ámbito para condenar el golpe es el Concejo”.

Por otro lado, LLA cargó contra Fuerza Patria y afirmó que “también hubo una violencia guerrillera que no hay que romantizar, como buscan algunos proyectos del oficialismo”. Los libertarios afirman que el peronismo quiere politizar el tema y que se apropia de la bandera de los derechos humanos. Hablan de un “espectáculo político” del PJ con el sólo fin de “denostar al gobierno nacional”.

La bancada del PRO, que se sumó a la movida, considera que se trata de “un día de reflexión, no de show político”, y fue más a fondo. En ese sector plantean que "no tiene sentido" seguir haciendo homenajes si no se trata la “enorme mayoría de proyectos de ordenanzas sensibles como el tránsito y la seguridad”. “No vamos a prestarnos a un circo político”, concluyeron los amarillos. El concejal Nicolás Morzone sostuvo en la sesión que “a nadie le importa en la ciudad si mañana se va a reunir el Concejo Deliberante para dar un par de mensajes para el Día de la Memoria”.

Morzone Nicolás Morzone, bloque PRO.

La agenda de la memoria del Concejo de La Plata

En el debate de este jueves hubo proyectos vinculados a la memoria y a los derechos humanos como la declaración de interés municipal por el 50° aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, presentado por la concejala Melany Horomadiuk. En los fundamentos se inscribe la necesidad de "reafirmar el compromiso de la comunidad platense con la memoria colectiva, la verdad histórica y la defensa irrestricta de los derechos humanos, promoviendo instancias de reflexión, educación y participación ciudadana".

Además, tomó estado estado parlamentario para girar a comisión el proyecto de Ona Parrilli (FP), para la creación del Circuito Regional de la Memoria, para articular y darle visibilidad a los distintos espacios vinculados a la memoria histórica no solo en la capital provincial sino también en Berisso y Ensenada. El resto de los temas en torno a la conmemoración del golpe de Estado se conversarán este viernes en la sesión especial que se realiza todos los años. En ese sentido, el concejal Guillermo Bardón pidió que este tema fuera tratado en la sesión del viernes ya que propussieron modificaciones al proyecto que fueron rechazadas.

Los cambios, según explicó su compañero de bancada Juan Pablo Allan, eran hablar de “justicia completa, reafirmar el compromiso con la defensa del orden constitucional y la defensa irrestricta a los derechos humanos y condenar a todo tipo de violencia”. La línea discursiva va en sintonía con lo que propuso en el Senado su jefa política, Patricia Bullrich. Allan pidió “verdad completa no partidizada” y contar “la parte de la historia violenta de gente que tomó armas y mató inocentes”.