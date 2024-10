El vínculo Mauricio Macri - Javier Milei marca el rumbo: el PRO bonaerense espera una señal para salir del letargo

El PRO de Buenos Airesentró en un letargo en los últimos meses del que no pareciera tener demasiadas expectativas en salir hasta que la liga mayor no resuelva la estrategia electoral para 2025, ya sea en alianza con La Libertad Avanza o por otro camino que, por ahora, no asoma como alternativa. El asunto parece depender de cómo se encamine la relación, siempre oscilante, entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri.