Desdoblamiento electoral: La Cámpora y el massismo buscan aliados en LLA, el PRO y la UCR contra Axel Kicillof

A horas de la sesión convocada para este jueves, Máximo Kirchner y Sergio Massa evalúan el escenario para suspender las primarias. A pesar de que no era su postura inicial, el camporismo admite que existe consenso mayoritario del resto de las fuerzas para derogarlas y entonces podría acompañar el proyecto que en noviembre presentó el massista Rubén Eslaiman .

Pero el acuerdo M&M viene con yapa: buscan convencer a los sectores de la oposición de incluir en la iniciativa las elecciones concurrentes. Sería un proyecto similar al presentado por la kirchnerista Teresa García en el Senado, pero de autoría massista y vía Diputados. El inconveniente a sortear es que para aprobarlo sobre tablas necesitan dos tercios de los votos y eso no es posible sin la ayuda de la oposición.

Si bien el massismo primereó con su proyecto para suspender las PASO, la discusión quedó en stand by mientras se intentaban tender puentes entre el kirchnerismo y el kicillofismo. Los esfuerzos no llegaron a buen puerto y, ahora, cristinistas y massistas avanzan en Diputados, donde en la reunión de la semana pasada se llamó a cuarto intermedio hasta mañana.

Qué número necesita el kirchnerismo

Para tratar el proyecto de Eslaiman con la modificación del apartado de elecciones concurrentes, el cristianismo debe reunir los dos tercios de los presentes. No lo logrará si no consensúa con los bloques libertario, macrista y al menos parte de la UCR. El kicillofismo asegura a Letra P que tiene diálogo con bloques de la oposición que lo acompañará para neutralizar esa jugada.

Diputados tiene 92 bancas. Para llegar al cuórum se necesitan 47 butacas del recinto ocupadas y para aprobar el proyecto al menos 61 voluntades. Ese último número baja si hay ausencias, pues son necesarios dos tercios de los presentes. El kirchnerismo también sondea colaboración por ausencia en bloques con posicionamientos diversos, como el caso de Unión Renovación y Fe y el radicalismo, en alguna de sus dos bancadas. Los bloques más pequeños, la Coalición Cívica y la izquierda, podrían resultar gravitantes.

En Diputados, la tribus peronistas se reparten las bancas de UP de la siguiente manera: la sociedad Kirchner - Massa suma 25 (15 de La Cámpora y 10 del FR); 11 juegan para Kicillof y una es de Juan Grabois, quien ya avisó que quiere eliminación de las PASO y elecciones concurrentes. En el Senado, La Cámpora tiene 15, el FR una, Kicillof dos, Grabois una y hay dos “sueltos”.

En la cámara baja, el resto de las bancas se reparten así:

13- PRO

13- LLA

9- Unión Renovación y Fe

8- UCR + Cambio Federal

7- Acuerdo Cívico - UCR + GEN

3- Coalición Cívica

1- MST en Frente de Izquierda Unidad

1- PTS-Frente de Izquierda Unidad

En el Senado:

9- PRO

8- UCR Cambio Federal

5- Libertad Avanza 1

3- Libertad Avanza

La Libertad Avanza, ¿el socio inesperado?

“Si hacen eso, es una declaración de guerra total”. Lo dice alguien de la mesa chica de Kicillof en referencia a un acuerdo del camporismo con los libertarios en contra de la postura del gobernador. Se descuenta que si esto ocurriera, los once representantes de Kicillof no bajarán a dar el cuórum, aunque si de todas formas el otro espacio lo consiguiera, deberían sentarse para discutir. Eso mostraría, por primera vez, una fractura expuesta en el bloque de UP.

La tropa del gobernador no da certezas de lo que hará este jueves en Diputados, justo a la misma hora en que el mandatario encabezará un acto en el Teatro Argentino de La Plata, a tres cuadras de la Legislatura.

En línea con la postura del gobierno nacional, que lo impulsó en el Congreso, el bloque La Libertad Avanza acompañaría la suspensión de las PASO. Un diputado de esa bancada reconoció a Letra P que acompañarían la iniciativa. El PRO, que también busca suspender las primarias, no da definiciones sobre los comicios concurrentes, aunque su sociedad con LLA podría empujarlo a votar en conjunto. El número sigue siendo escaso, son necesarios más votos para llegar a los dos tercios. Teléfono para la UCR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustinromm/status/1904938189078302972&partner=&hide_thread=false Resulta que Kicillof quiere desdoblar la elección y hacer ir a votar a los bonaerenses en dos fechas distintas. Todo por especulación electoral. Es una maquina de romper los huevos. — Agustín Romo (@agustinromm) March 26, 2025

La muralla del Senado

Si finalmente la iniciativa avanzara en Diputados, el kicillofismo tendría una vida más en el Senado. Todavía sobrevuela el recuerdo del 19 de diciembre, cuando los bloques opositores y parte de UP modificaron el texto del Presupuesto 2025 en la cámara baja y, a tres minutos de iniciar la sesión, la vicegobernadora Verónica Magario bajó la persiana del recinto e hizo caer la sesión.

La vicegobernadora tiene un control y manejo del Senado que le permite sesionar de manera ordenada y casi siempre con los acuerdos necesarios, no solamente en el peronismo. Por eso, habrá que esperar para saber si el kirchnerismo juega una carta tan fuerte en Diputados o sigue esperando un pacto amplio con Kicillof para evitar la fractura del espacio en un año electoral.