El intendente de 25 de Mayo denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen , denunció un pacto entre los concejales de La Libertad Avanza y Fuerza Patria en esa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires , luego de que se avanzara con una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la firma de ordenanzas.

Egüen irrumpió en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante para confrontar a los ediles que avanzaban con la creación de una comisión investigadora. El intendente se sentó junto a las autoridades del cuerpo y tomó la palabra sin estar habilitado para hacerlo. "Estoy acá para que me investigues, me preguntes todo lo que quieras", les dijo a los concejales opositores.

La investigación apunta a dos decretos firmados por Egüen en 2023. Los bloques de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y PRO Democracia lograron la mayoría necesaria para crear la comisión y derogar esas normas. El intendente interpretó esa alianza como un acuerdo para destituirlo.

"El kirchnerismo, José Luis Guarch y Claudia Lobosco acordaron mi destitución", acusó Egüen al referirse a los concejales de La Libertad Avanza y PRO. El jefe comunal calificó lo ocurrido como un "intento de golpe institucional". También cuestionó la gestión peronista anterior: "Son unos impresentables además de haber sido el gobierno más corrupto de la historia de Veinticinco".

El conflicto había comenzado a principios de septiembre cuando Fuerza Patria presentó el proyecto de comisión investigadora. Los peronistas consiguieron el apoyo de un concejal libertario, una representante de PRO y un radical para avanzar con la iniciativa. Esa mayoría les permitió no solo crear la comisión sino también derogar los decretos cuestionados.

Ruptura con La Libertad Avanza

Egüen había roto con La Libertad Avanza en febrero de 2024 por diferencias con la conducción partidaria nacional. Formó el frente "Juntos por 25 de Mayo" y se impuso en las elecciones de octubre con 52,08% de los votos. Su triunfo electoral lo convirtió en una de las principales figuras del interior bonaerense en abandonar el espacio libertario.

La ruptura con sus antiguos socios políticos dejó a Egüen en una posición vulnerable frente al Concejo Deliberante. El intendente debe lidiar ahora con una oposición que incluye a quienes fueron sus aliados hasta hace pocos meses. La situación se agravó cuando los libertarios locales decidieron apoyar las iniciativas del kirchnerismo contra su gestión.

La sesión duró cerca de tres horas y dos estuvieron dedicadas a los cruces entre el intendente y la oposición. El clima de tensión escaló cuando Egüen comenzó a increpar directamente a los concejales desde su ubicación junto a las autoridades del Concejo, que decidieron llamar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo ante la imposibilidad de continuar con normalidad.