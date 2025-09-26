Retenciones cero para pocos: con el campo en llamas, Espert plantó a Santilli en la Rural de Tres Arroyos

La gira de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) por el interior bonaerenses con el objetivo de evitar en octubre una paliza como la de septiembre arrancó mal: el diputado y primer candidato José Luis Espert no participó del encuentro que compartía con Diego Santilli en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, a pesar de haber sido anunciado como uno de los principales referentes.

Su ausencia, justificada por “temas particulares”, se produce en medio de la bronca creciente del sector agropecuario que quedó marginado del beneficio de la eliminación de las retenciones a todos los granos, medida capitalizada sólo por el puñado de agroexportadoras que manejan el negocio.

El clima en esta ciudad de la Sexta sección, una de las dos regiones electorales donde el mileísmo se impuso el 7-S, está caldeado, además, por el cierre de tres empresas que dejaron sin trabajo a unas 150 personas.

La actividad fue encabezada por Santilli, quien estuvo acompañado por el secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne , y los diputados bonaerenses electos Óscar Liberman , Mariela Vitale y Gustavo Coria . Durante el encuentro, dialogaron con productores agropecuarios sobre la situación económica del sector y la coyuntura regional.

“Vinimos a escuchar y a dialogar con el campo, que es parte fundamental de la Argentina productiva. El camino es la baja gradual y sostenida de las retenciones, porque creemos que no tiene que haber retenciones”, afirmó Santilli, tras lo cual apuntó contra la gestión anterior: “Mientras Alberto Fernández creó o subió 33 impuestos, este Presidente bajó o eliminó 19”, defendió a Javier Milei.

El mensaje de la comitiva libertaria giró en torno a la defensa del déficit cero como “cimiento para el crecimiento”, con la promesa de generar condiciones para más producción, empleo y desarrollo.

El campo en crisis y un guiño a las cerealeras

La visita se produjo en un momento complejo para Tres Arroyos, una ciudad golpeada por el cierre de tres empresas en pocos días, lo que dejó a más de 150 trabajadores sin empleo. El Frigorífico Anselmo S.A. presentó un pedido de quiebra; la firma noruega Mustad cerró su planta de herrajes para equinos, y Vulcamoia, representante local de Goodyear, bajó las persianas de su sucursal en Avenida Rivadavia.

Mientras tanto, la promesa de retenciones cero es vista con desconfianza por algunos sectores del agro, que perciben que los beneficios de esa política apuntan a los grandes grupos exportadores más que a los productores medianos y pequeños.

Como reveló Letra P, el plan fiscal de Milei y el ministro Toto Caputo beneficia de manera directa a las cerealeras, a través de una ingeniería tributaria diseñada a medida para maximizar ganancias del complejo agroexportador.

La maniobra del Gobierno de bajar a cero las retenciones a todos los granos hasta que se declarara la venta de granos por 7.000 millones de dólares vuelve como un búmeran contra la gestión libertaria. El beneficio fue solo para un puñado de exportadores, quienes ganaron unos 1.500 millones de dólares al no pagar retenciones, pero no benefició a pequeños y medianos productores agropecuarios.

El ausente incómodo y el respaldo oficial

Aunque Espert no llegó al encuentro, Lavigne asumió un rol protagónico y se puso a disposición para canalizar las inquietudes de los productores. Según destacaron fuentes locales, hubo expectativa por la presencia del economista liberal, especialmente luego de sus declaraciones sobre el rol del Estado y la presión fiscal.

La ausencia del candidato reavivó tensiones dentro de La Libertad Avanza, donde distintas líneas buscan marcar perfil propio rumbo a la renovación parlamentaria. En ese marco, la participación de Santilli, con perfil más dialoguista, apuntó a contener a sectores rurales descontentos con las políticas económicas que, aseguran, “favorecen a unos pocos”.