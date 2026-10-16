Santa Fe: Corsalini aprovecha el Día de la Lealtad y muestra sus cartas para pelear el liderazgo del PJ

El intendente de Pérez , Pablo Corsalini , buscará dar el primer paso en la disputa por el liderazgo del peronismo de Santa Fe con un acto por el Día de la Lealtad . El dirigente será el único orador del encuentro organizado por la agrupación rosarina QTP , que servirá para mostrar sus aspiraciones provinciales de cara a 2027.

En el acto del 17 de octubre, Corsalini mostrará sus cartas y las de su espacio con vistas a 2027. Vamos, el grupo de intendentes y presidentes comunales que encabeza el mandatario de Pérez, blanqueará sus intenciones de liderar el proyecto político del peronismo santafesino.

“Tenemos ganas de encabezar. Vamos a ser protagonistas en lo provincial y no le tenemos miedo a la interna”, sostienen fuentes cercanas a Corsalini. Respecto del lugar que podría ocupar el intendente en 2027, su entorno se muestra cauteloso. “Es momento de acumular voluntades, no de hablar de nombres”, explican.

Sin embargo, en Vamos señalan que el peronismo debe comenzar a trabajar en propuestas tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo provincial. Las posibilidades de que, como contó Letra P , Corsalini compita por una banca en la Cámara de Diputados o por la gobernación están sobre la mesa de su equipo de trabajo.

Como viene contando este medio , en un contexto de mucha fragmentación interna, Diego Giuliano (Frente Renovador) , Germán Martínez (La Corriente) , Marilin Sacnun y el empresario Federico Pucciarello son algunos de los nombres que suenan con más fuerza para competir por la gobernación de Santa Fe . En ese marco, Corsalini busca ganar protagonismo en la discusión.

Los antecedentes de Pablo Corsalini

Las aspiraciones provinciales de Corsalini se apoyan en su trayectoria al frente de Pérez, donde transita su tercer mandato como intendente. En esa ciudad de más de 32.000 habitantes, lindante con Rosario, el mandatario de 46 años acumula una serie de resultados electorales positivos.

Los cinco convencionales de la reforma constitucional de Santa Fe: Corsalini, Rodenas, Monteverde, Giuliano, De Ponti

El balance fue especialmente favorable en 2025, cuando el justicialismo se impuso en las tres elecciones que se disputaron en la localidad. El resultado más destacado fue la victoria en la elección de convencionales constituyentes, en los que la candidatura de Maximiliano Pullaro no logró imponerse en Pérez.

Esta conquista y su participación como convencional en el proceso de reforma constitucional le valieron a Corsalini cierta notoriedad dentro del peronismo santafesino.

Además, Vamos tuvo participación en las negociaciones que derivaron en la conformación de la lista de Fuerza Patria para las elecciones legislativas nacionales de 2025, encabezada finalmente por Caren Tepp. El propio Corsalini integró aquella nómina en el sexto lugar y tuvo una participación activa durante toda la campaña.

Territorio y juventud, las cartas para mostrar

Fortalecido por los resultados de 2025, el intendente salió a reclamar protagonismo para Vamos en el armado del PJ de cara al cierre de listas de 2027. Desde el espacio sostienen que cuentan con dos activos para aportarle al peronismo: territorialidad y juventud.

En Santa Fe participamos del 5° encuentro de la Escuela de Ciudades, una iniciativa para compartir herramientas y experiencias que nos permitan pensar y transformar la gestión desde los gobiernos locales. pic.twitter.com/pa57fPctMh — Pablo Corsalini (@PabloCorsalini) September 12, 2026

“Nadie tiene más territorialidad que nosotros”, dicen con confianza en Vamos. “Formamos parte de una generación que hoy le está faltando al partido y que en este momento no tiene lugar en los liderazgos fuertes del PJ. Cuando vos te ponés a ver las siete u ocho tribus del PJ, no hay nadie sub 50”, enfatizan.

El planteo del espacio apunta a trasladar el peso político de los intendentes y presidentes comunales a la discusión por el liderazgo provincial del justicialismo. La presencia territorial y el recambio generacional aparecen, así, como los principales argumentos de Vamos para reclamar un lugar en la mesa de decisiones.

El vínculo con las demás tribus peronistas

En Vamos consideran que, además del recambio generacional y la capilaridad territorial que aporta el grupo de intendentes santafesinos, cuentan con un tercer activo: el buen diálogo con las demás tribus peronistas.

Corsalini estrechó en el último tiempo sus vínculos con los sectores más cercanos a la conducción del PJ. El grupo de senadores encabezado por Armando Traferri, La Corriente de Agustín Rossi, Ciudad Futura y el Frente Renovador aparecen entre los principales aliados internos de Vamos.

Aun así, los intendentes reivindican su independencia. “Nosotros no le tenemos que pedir permiso a nadie. Además, tenemos buena relación con todos los sectores, sobre todo en las grandes ciudades”, mencionan fuentes cercanas al intendente de Pérez a Letra P.

Con ese capital político, Vamos buscará hacerse un lugar en la discusión por el futuro del peronismo santafesino. El acto del Día de la Lealtad será una primera oportunidad para exhibir sus aspiraciones provinciales, aunque por ahora el espacio evita definir qué lugar ocupará Corsalini en la oferta electoral de 2027.