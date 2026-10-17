Gustavo Sáenz acelera el debate por el presupuesto y promete más obras para ordenar su tropa de intendentes

La discusión del presupuesto 2027 de Salta funciona como eje de planificación económica y territorial para Gustavo Sáenz . Mediante una serie de reuniones regionales, anuncios de obras y la convocatoria a los municipios, el gobernador busca fortalecer el vínculo con los intendentes , atender demandas locales y consolidar una base territorial clave para el próximo turno electoral.

Como ya contó Letra P , los jefes comunales conforman una de las bases fundamentales para que Sáenz busque su segunda reelección el año que viene. En el territorio ya hay coordinadores departamentales designados que recorren la provincia con la misión de defender la gestión y convencer a la ciudadanía de que el ciclo político encabezado por Sáenz debe continuar. Los intendentes se organizan además es espacio como el flamante "Convergencia ¡Que siga Gustavo Sáenz!" , que reúne referentes de 38 municipios, algunos de los cuales integran el Foro de Intendentes que también pidió por la re-re del mandatario.

La recorrida de Sáenz comenzó en Molinos el 10 de octubre, reuniéndose con intendentes de nueve municipios y legisladores de los Valles Calchaquíes . Este encuentro dio inicio a las consultas para el presupuesto provincial, promoviendo una distribución federal de recursos. Un día antes, Sáenz anunció la reanudación con fondos provinciales de la pavimentación de casi 17 kilómetros de la ruta nacional 40, entre Molinos y Seclantás, obra paralizada por la Casa Rosada .

La secuencia continuó este miércoles, cuando los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur , y de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia , se reunieron con representantes municipales para incorporar propuestas al Plan de Turismo provincial. Infraestructura, promoción de destinos y preparación para la temporada de verano fueron los ejes centrales de la agenda.

La nueva estrategia del gobernador busca mantener a los gobiernos locales dentro de la órbita provincial, especialmente ante la retracción de la obra pública nacional y las dificultades económicas que afectan a las administraciones municipales. En lo práctico, permite a Sáenz exhibir presencia territorial y capacidad de respuesta, activos cruciales si aspira a un tercer mandato.

Obras, equilibrio y cercanía con los intendentes

En Molinos, Dib Ashur enfatizó el equilibrio fiscal como condición para la inversión y destacó la importancia de estar cerca de los municipios. Sostuvo que el presupuesto debe mantener la estabilidad, alcanzar a toda la provincia y contemplar las prioridades departamentales. El ministro vinculó la planificación presupuestaria con la actividad económica, señalando el rol estratégico del turismo por su capacidad de generar movimiento regional. Insistió en la necesidad de que las inversiones sean ordenadas y planificadas.

La narrativa oficial se apoya en obras que la provincia asume ante la paralización de proyectos nacionales. Además de la ruta 40 entre Molinos y Seclantás, se anunciaron intervenciones en 11 kilómetros entre Cachi y Payogasta, y se prevé licitar en noviembre el acueducto Animaná-San Carlos. También avanzan los trabajos en la ruta provincial 33, en la Cuesta del Obispo.

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur.

La semana anterior, el gobierno provincial destacó que Salta recibiría la mayor asignación del país para infraestructura vial en el presupuesto nacional del año próximo: más de $141.500 millones. De este monto, más de $103.400 millones corresponderían al tramo Rosario de la Frontera-Metán de la ruta nacional 9/34.

La difusión de estas cifras permitió a Sáenz mostrar los resultados de sus gestiones ante la Casa Rosada y reivindicar su perfil dialoguista. No obstante, surge la contradicción de que, mientras celebra fondos nacionales, su administración debe comprometer recursos propios para sostener obras paralizadas por el gobierno central.

Las demandas municipales en Salta

Los jefes comunales presentes en las reuniones respaldaron la intervención provincial y aprovecharon para exponer necesidades territoriales al noroeste del Norte Grande. El intendente de Molinos, Walter Chocobar, valoró la decisión de financiar la ruta 40, calificando al gobierno provincial como "de puertas abiertas" por atender los reclamos municipales.

María Vargas (San Carlos) celebró el anuncio del acueducto y la posibilidad de exponer necesidades. Solicitó avances para mejorar la ruta 40 entre San Carlos y Angastaco.

Con fondos provinciales vamos a finalizar la pavimentación del tramo Molinos – Seclantás sobre la RN 40, otra deuda que Nación mantiene con los salteños.



Como no podemos seguir esperando, tomé la decisión de invertir en esta obra tan importante para Salta, los Valles… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 9, 2026

El intendente de Payogasta, Lucas Arapa, valoró el inicio de trabajos en la Cuesta del Obispo y los anuncios para la conectividad de los Valles Calchaquíes, destacando el beneficio para productores, docentes, personal de seguridad y turistas. Reconoció las dificultades por decisiones nacionales y resaltó el acompañamiento provincial.

El senador Dani Nolasco coincidió en la importancia de las obras para producción, salud, educación y turismo, pidiendo continuidad en la intervención provincial ante la falta de respuesta nacional. El diputado Miguel Plaza Schaefer vinculó la conectividad con el desarrollo productivo y la generación de empleo.

La posterior convocatoria a los 60 municipios amplió esta lógica a la actividad turística. En la reunión por el Plan de Turismo Provincial, los intendentes presentaron propuestas sobre infraestructura, festivales, atractivos naturales y circuitos culturales.

Con la mirada puesta en 2027, el gobernador busca sostener una ecuación de equilibrio fiscal, inversión selectiva y presencia territorial. Si bien la ronda presupuestaria no define apoyos electorales por sí sola, fortalece el entramado político sobre el cual Sáenz podría construir su intento de re-reelección.