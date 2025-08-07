ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Horacio Rodríguez Larreta, las viudas del PRO y LLA se unen, pero (casi) sin chances de ganar una senaduría

El acuerdo Macri-Milei y el juego propio de la UCR generaron una diáspora entre los ex-JxC. Elisa Carrió, Ocaña y el MID de Zago juegan juntos. López Murphy, aparte.

Por Francisco Basualdo
Elisa Carrió y Graciela Ocaña. 

El acuerdo entre LLA y el PRO provocó un terremoto en el campo de la centro derecha porteña. Sin Horacio Rodríguez Larreta en la cancha, la decisión echó por la borda la expectativa de los antiguos aliados armarillos para reeditar Juntos por el Cambio, la coalición que supo imponerse en el territorio porteño durante más de una década y media.

Elisa Carrió, Graciela Ocaña y el MID del exlibertario Oscar Zago, junto a otro excomulgado de Las Fuerzas del Cielo, Eugenio Casielles, unieron fuerzas en Hagamos Futuro, revelado este jueves de cierre de alianzas, mientras Ricardo López Murphy anunció su postulación en solitario.

Al flamante espacio le falta algo, mejor dicho alguien: Larreta, quien decidió no involucrarse en la elección nacional, una instancia en la que podía convertirse en el vehículo para canalizar el descontento en las propias filas macristas con el pacto con LLA. Sobre todo, porque la fusión entre ambos oficialismos (el porteño y nacional), le abrían el espacio para encolumnar a la constelación de fuerzas progresistas y de centro derecha que quedaron huérfanas por el giro de los primos Macri.

Ese lugar parece haberlo ocupado la sorpresa de la jornada: Ciudadanos Unidos, que llevará a Facundo Manes como candidato a Senador y a Martín Lousteau como postulante a Diputados.

La ecuación de quienes hacían cuentas con ese escenario indicaba que, por la fusión LLA-PRO, el cuarto lugar que había conseguido el exalcalde porteño en las elecciones locales de mayo, podía convertirse, como mínimo, en un tercer puesto para octubre. En las especulaciones, los más optimistas, arriesgaban incluso que podía poner en crisis la banca del Senado que hoy tiene el peronismo si lograba encolumnar a las fuerzas más chicas.

La diáspora del PRO

Ante este panorama, algunos de los exaliados del macrismo se habían apurado a lanzar candidaturas para presionar la apertura de negociaciones. La primera fue Ocaña, la líder de Confianza Pública que anunció su postulación a senadora nacional. Hace menos de un mes, la actual legisladora porteña anunció la conformación de un interbloque con los diputados locales que responden a Larreta, que si bien no juega les transmitió su respaldo.

La exministra de Salud selló entonces un acuerdo con la Coalición Cívica de Carrió para inscribir una alianza que se llamará Hagamos Futuro y llevará al lilito Hernán Reyes como primer candidato a diputado nacional. La coalición se completa con la suma del Partido Federal, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido de las Ciudades en Acción y dos fuerzas que supieron jugar con los libertarios: el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Zago y Transformación, del legislador Casielles, uno de los desterrados por Karina Milei.

Un bulldog, en soledad

Fuera de todo ese esquema, quedó en soledad el diputado nacional Ricardo López Murphy. El economista, exaliado del PRO que cosechó cascotazos de La Libertad Avanza por sus críticas al plan económico, anunció que se postula a diputado nacional con duras críticas al acuerdo entre amarillos y violetas. "Algunos dirigentes del PRO le dieron la espalda a sus votantes para asegurarse sus lugares en las listas. Qué olor a casta, ¿les suena?", disparó desde las redes sociales.

López Murphy cuenta con un diputado propio en la Legilatura porteña, un recinto donde el macrismo está en franca debilidad y necesita cada voto para aprobar leyes. Se trata de Pablo Donati, que tiene mandato hasta 2027.

