Un acuerdo entre el PJ y Horacio Rodríguez Larreta le agita la Legislatura a Jorge Macri

Más allá de que aún no está confirmado si la oposición van a conseguir los 31 diputados para habilitar el cuórum, ya que La Libertad Avanza que se mantiene prescindente, la maniobra marca el cambio de época en el recinto, pero también un punto de no retorno en la relación entre el exjefe de Gobierno y su sucesor. Cuando todavía no terminaron del digerir el rol de opositor de Larreta en las elecciones del 18 de mayo, en bloque oficialista estalló la bronca con el exalcalde porque impulsa medidas que no implementó durante sus mandatos.