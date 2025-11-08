TEMPORADA DE ROSCA

Legislatura porteña: festival de nombres y cargos a repartir a partir del 10 de diciembre

Con la discusión del proyecto de Presupuesto 2026 como antesala, el PRO, La Libertad Avanza y el peronismo mueven fichas para definir el reparto de poder.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
En la Legislatura porteña comenzó la ronda de especulaciones sobre qué sector político y qué legisladores ocuparán los principales cargos a partir del recambio del 10 de diciembre.

En la Legislatura porteña comenzó la ronda de especulaciones sobre qué sector político y qué legisladores ocuparán los principales cargos a partir del recambio del 10 de diciembre.

La recta final de la discusión del Presupuesto 2026 será uno de los termómetros para medir cómo quedará la distribución de poder en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, comenzó la ronda de especulaciones sobre qué sector político y qué legisladores ocuparán los principales cargos en la Legislatura porteña a partir del recambio del 10 de diciembre.

Notas Relacionadas
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envío a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 en el apunta a mantener y ratificar como marca política al equilibrio fiscal
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presupuesto 2026: Jorge Macri le disputa a LLA la paternidad del equilibrio fiscal y apuesta a grandes obras

Por  Francisco Basualdo

En la misma sesión en la que jurarán las 30 personas entrantes se definirán también las nuevas autoridades del cuerpo, que preside la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. Más allá de esa formalidad, el cargo clave es la vicepresidencia primera, hoy en manos de Matías López, verdadero articulador de la administración política y operativa de la cámara.

Los nombres del PRO

En el oficialismo no dan por confirmada la continuidad de López, aunque destacan su gestión al frente del recinto, especialmente durante las negociaciones del Presupuesto 2025 junto a Paola Michelotto, en plena ofensiva de La Libertad Avanza (LLA) contra Jorge Macri. La sanción del proyecto, prevista para los próximos días, será la última gran pulseada del año.

López, dirigente históricamente alineado con Diego Santilli, quedó ahora bajo la lupa por el desembarco del exvicejefe porteño en el Ministerio del Interior libertario. En Uspallata celebraron su designación y no descartan que la continuidad de López funcione como un gesto de acercamiento con la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1985166873386750238&partner=&hide_thread=false

Antes del triunfo libertario del 26 de octubre circuló otra versión: que Lautaro García Batallán, hombre de confianza del radical Daniel Angelici, podría ocupar ese lugar. Sin embargo, su ingreso a la Legislatura -donde figuró octavo en la lista del PRO- implicaría desplazar a Hernán Lombardi o a Waldo Wolff, un movimiento improbable tras la magra elección del radicalismo en octubre.

Libertarios prudentes

Tras las elecciones de mayo y el acuerdo electoral con el PRO, en La Libertad Avanza hubo un giro estratégico. Durante la campaña, el espacio que llevó a Manuel Adorni como candidato sostenía que los 30 puntos obtenidos les daban legitimidad para reclamar la vicepresidencia primera. “El que gana puede presidir la Legislatura”, decían entonces en el bloque que conduce Pilar Ramírez.

Entre los nombres que se barajaron entonces figuraban Nicolás Pakgodz, titular de la AABE; Solana Pelayo, directora del Banco Nación; y Juan Pablo Arenaza, hombre de confianza de Patricia Bullrich en la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1986453081370845437&partner=&hide_thread=false

Pero la firma del pacto con el PRO cambió las prioridades. “Como sucede en el Congreso, la vicepresidencia primera corresponde al partido que controla el Ejecutivo. Vamos a respetar ese criterio no escrito”, explican ahora.

Eso no implica renunciar a espacios de poder: el bloque libertario apunta a quedarse con la conducción de comisiones estratégicas, como Hacienda y Presupuesto y Planeamiento Urbano.

Peronismo para armar

El peronismo, en tanto, debate si reclamar o no el segundo lugar de importancia institucional, que integra la línea de sucesión de la Ciudad. Con el envión de dos buenas elecciones, el bloque encabezado por Claudia Neira, referente del NEP de Juan Manuel Olmos, busca definir su estrategia frente al macrismo y resolver su política de alianzas para la etapa que viene.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NeiraClaudia/status/1981801790187143435&partner=&hide_thread=false

Más allá de la expectativas frustrada, el segundo lugar de Es Ahora Buenos Aires, el nombre de fantasía con el que el peronismo logró en mayo el 27% de los votos, se tradujo en 20 bancas locales, un tercio del cuerpo. En octubre, con Mariano Recalde al frente de la boleta nacional de Fuerza Patria, el peronismo pasó los 30 puntos, cerca de su techo histórico en la Ciudad.

Ese doble respaldo reactivó el debate interno: administrar poder o acompañar desde un lugar secundario. De la decisión que se tome dependerá la proyección del bloque en la nueva etapa institucional, que comenzará el 10 de diciembre, y su capacidad para traducir representación electoral en poder político.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Macri incorporó a su equipo de comunicación al publicista Rodrigo Figueroa Reyes, figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.
EL PRO QUE SE VIENE

Jorge Macri suma a un histórico publicista para relanzar la narrativa de su gestión

Rodrigo Figueroa Reyes será el encargado de reordenar el relato oficial y proyectar la marca Ciudad en un escenario adverso.
Marcela Vivian De Langhe, Alicia Ruíz, Inés Mónica Weinberg de Roca, Luis Lozano y Santiago Otamendi.
CASTA PORTEÑA

Quién es quién en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Con bajo perfil, los jueces supremos porteños ganan relevancia por el reconocimiento de la Corte Suprema. La deuda de la transferencias  y la  poder interno.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Kicillof y Magario presentan el proyecto de Presupuesto 2026 frente a los intendentes.
ARCAS FLACAS

Presupuesto 2026: Kicillof ata el fondo municipal al endeudamiento y los intendentes salen al cruce

Por  Juan Rubinacci
Oscar Parrilli y Darío Martínez, los señalados por los reiterados fracasos del peronismo en Neuquén. 
TRAS UNA DERROTA BISAGRA

Neuquén: con Parrilli y Martínez en el ojo de la tormenta, el PJ se perfila para la interna

Por  Francisco Amusategui
Guillermo De Rivas puso el acento en la obra pública a la hora de presentar el presupuesto 2026.   
Presupuesto 2026

Río Cuarto: De Rivas empuja una suba de impuestos por encima de la inflación y apuesta a vivir con lo propio

Por  Leonardo Brochero
Juan Monteverde y Caren Tepp, concejales de Ciudad Futura, junto a Agustina Gareis, militante del gremio docente AMSAFE en Rosario
10D Y DESPUÉS

Quién es la maestra y gremialista que reemplazará a Caren Tepp en el Concejo de Rosario

Por  Álvaro Maté