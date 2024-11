Casación ratificó la condena a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

El tribunal también reconfirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

El siguiente paso de CFK

El fallo no tiene efectos concretos sobre la vida de la ex titular del Senado porque todavía cuenta con una instancia más para apelar la condena: la Corte Suprema de Justicia. La ex vicepresidenta tiene 10 días hábiles para apelar el fallo de Casación y que la causa pase a manos del supremo tribunal. En el caso de que también ratifiquen la condena, el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no tienen plazos estipulados para resolver.