El peronismo cierra filas ante la embestida de Javier Milei en la previa del acto en Moreno

El clima se caldeó en la previa del acto de cierre de campaña de Javier Milei en Buenos Aires previsto para este miércoles por la tarde en el municipio de Moreno . La primera advertencia por la seguridad del Presidente salió a través de un comunicado del ministerio de Seguridad bonaerense a Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial.

Además, luego de fuertes acusaciones de miembros del gobierno como Patricia Bullrich y Sebastián Pareja , Axel Kicillof sacó un comunicado y pidió a los vecinos de Moreno que no fueran al lugar además de sembrar sospechas sobre las intenciones libertarias luego de los incidentes que ya se produjeron en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes.

Desde el municipio gobernado por Mariel Fernández también hay reparos. Aseguran que nadie de Casa Rosada se comunicó con las autoridades locales e insistieron: "no queremos violencia". "Le estoy pidiendo a todos en Moreno que por favor no se acerquen al acto", dijo la jefa comunal en una entrevista a Radio 10 también marcó que "están ofreciendo plata a la gente para que vaya al acto" y que las personas que lo están organizando "son impresentables".

Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden.

En la mañana de este miércoles, el gobernador difundió un comunicado firmado por él mismo donde refuerza algunas de las advertencias que en la noche del martes ya había hecho el ministerio de Seguridad, pero además siembra sospechas sobre las intenciones de La Libertad Avanza. “Esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos”, afirmó.

“En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características; en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política; en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”, enumeró el gobernador.

“Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”, agregó.

Finalmente pidió a los vecinos y vecinas de Moreno que no vayan al lugar. “Por eso, les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, lanzó para luego hacer “responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”.

La advertencia del ministerio de Seguridad a Casa Militar

La situación ya de por sí tensa, comenzó a escalar cuando en la noche del martes el ministerio de Seguridad bonaerense dio a conocer una nota que le envió a Casa Militar donde detalla que se pondrán a disposición todos los elementos y fuerzas de seguridad requeridas. Pero, advertía por deficiencias del lugar elegido que comprometían la seguridad del presidente.

Según el gobierno bonaerense “la locación no resulta favorable”, por la presencia de “escombros” y “elementos para arrojar” en los alrededores del Club Villa Ángela, ubicado en la localidad de Trujui. Argumentó, además, que no cuenta “con la infraestructura mínima requerida para albergar cerca de 10 mil personas”, que “el predio no cuenta con un alambrado precario y en varios sectores el terreno se encuentra anegado por el agua caída en las lluvias recientes”, que la “iluminación del predio no resulta óptima” y que en la zona hay “viviendas en construcción con varias pilas de escombros”, entre otras.

La reacción libertaria y la interna

El gobierno salió con los tapones de punta luego de la nota del ministerio de Seguridad bonaerense. Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales: “El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial. Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución. Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo”.

Una línea similar siguió Pareja, el candidato a diputado nacional y armador de LLA en la provincia de Buenos Aires: “El pichón de Stalin de Kicillof renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta.

Pero no todos estuvieron abroquelados bajo la misma estrategia, sino que la interna libertaria volvió a aflorar también en el cierre de campaña. En sus redes sociales el candidato a concejal de LLA, Damián Martínez Naya pidió que “cuiden muy bien al Presidente” y que “no lo expongan a un lugar abierto como el que propone el armador local y ex candidato del Kirchnerismo Ramón 'El nene' Vera”.

Soy Concejal de Moreno y espero que cuiden muy bien al Presidente @JMilei y no lo expongan a un lugar abierto como el que propone el armador local y ex candidato del Kirchnerismo Ramón "El nene" Vera.

Primero la seguridad del Presidente.

Primero la seguridad del Presidente. — Demián Martínez Naya (@DemNaya) September 2, 2025

Vera responde a Pareja, y es uno de los apuntados por la agrupación Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo, uno de los perdedores del cierre de listas libertario.