Mientras chequeaban las pantallas de sus celulares para saber la cotización del dólar, referentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados coincidían en un diagnóstico sobre Javier Milei : detrás de sus consejos para no renovar los plazos fijos, que provocaron una crisis cambiaria, subyace el objetivo de ganar en primera vuelta, porque no se siente del todo seguro en un ballotage.

El techo de votos de Milei es una incógnita en todas las conversaciones de los dos frentes electorales más grandes, porque si bien las encuestas a las que acceden le asignan al economista un límite de adhesiones no muy alto, en las primarias esos sondeos tuvieron errores de hasta 10 puntos respecto a la cosecha final de La Libertad Avanza.r

Por ahora, tanto en UP como en JxC mantienen la estrategia de no pegarle demasiado a Milei porque los sondeos indican que sus votantes se identifican más con él si es maltratado. "Su rivales se desangraron por no criticarlo. Y ahora nadie tiene un discurso para responderle", se lamentaba un asesor de JxC.