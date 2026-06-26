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CUMBRE EN SANTIAGO DEL ESTERO

Verónica Magario: "Nos han sacado 50 mil millones de dólares a todas las provincias"

La vice de Axel Kicillof participó como presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) en la sesión del Parlamento del Norte Grande.

Por Letra P | Periodismo Político
Verónica Magario participó como invitada especial en la cumbre del Parlamento del NorteGrande.

Verónica Magario participó como invitada especial en la cumbre del Parlamento del Norte Grande.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), Verónica Magario, participó como invitada especial en la cumbre del Parlamento del Norte Grande en Santiago del Estero, espacio de intercambio entre las provincias que estuvo signado por los reclamos ante la caída de fondos del Gobierno nacional.

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Durante su intervención, Magario analizó la caída de la coparticipación federal de las provincias, el aumento de la deuda externa y el creciente déficit. “La actividad que más creció en argentina es la actividad financiera. Ahí está el ajuste que se ha hecho en nuestras provincias”, sostuvo y agregó que “nos han sacado 50 mil millones de dólares a las provincias, ese fue el ajuste fiscal en estos últimos tiempos”.

"El mayor valor que tiene la Nación son sus 23 provincias, y claramente en esta etapa se han olvidado de ellas. Cada provincia tiene potencialidades distintas, pero cuando se juntan, se complementan muchísimo", añadió la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del FOVIRA, quien destacó el modelo de trabajo que llevan adelante las provincias a partir de estos encuentros federales. "Esto implica que nos organicemos muchísimo más, que nos podamos juntar y podamos pensar, planificar en post de como sacamos adelante a la Argentina. Estamos trabajando para recuperar el federalismo, la coparticipación, la caída de los fondos a todas las provincias”, aseguró.

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Verónica Magario: "Estamos cambiando trabajo argentino por trabajo del exterior"

En su alocución, la vicemandataria bonaerense señaló que Argentina aumentó sus exportaciones, y sin embargo, disminuyeron los ingresos por la baja de las retenciones. "Cada vez tenemos más importaciones, producto de que estamos cambiando trabajo argentino por trabajo del exterior", subrayó.

Durante la jornada, se presentó el Libro "Argentina Sustentable El Norte Grande", obra colectiva editada por la Fundación ProYungas, de la Provincia de Jujuy; se realizó un encuentro técnico con representantes de Vialidad Nacional para revisar la infraestructura regional; entre otras actividades.

Del encuentro participaron los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; de Jujuy, Alberto Bernis; de Salta, Antonio Marocco; de Tucumán, Miguel Ángel Acevedo; por Chaco, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; por Corrientes, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano; por Catamarca, el presidente provisorio de la Cámara de Senadores, Ramón Figueroa Castellanos, y el secretario parlamentario del Parlamento del Norte Grande, Luis Fernando Herrera.

Parlamento Norte Grande
58&deg; sesi&oacute;n plenaria del Parlamento del Norte Grande&nbsp;

58° sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande

Asimismo, a través de misivas participaron los vicegobernadores de Catamarca, Rubén Drusso; de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias.

Federalismo: "Una condición de desarrollo para Argentina"

Al exponer en la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, Magario explicó que “el federalismo se construye con provincias autónomas, con provincias que tengan recursos para poder desarrollarse”. “Hay un principio constitucional que no podemos dejar de defender: el federalismo no puede ser un gasto, sino que es una condición de desarrollo equilibrado para Argentina”, continuó Magario.

Por último, propuso aunar fuerzas y dejar de lado las diferencias, para avanzar en una agenda común. “Con el mayor de los respetos por las diferencias, vamos a lograr los consensos necesarios para levantar esta patria que tanto nos necesita”, proclamó.

Anteriormente, el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, le dio continuidad a las jornadas de trabajo, revalorizando la importancia del federalismo. “No hay nación sin este norte grande. Para que haya federalismo debe haber si o si rompimiento de asimetrías, de haber obra, debe haber diálogo y escucha”, sostuvo el vice mandatario santiagueño.

En esa línea, se expresó el senador nacional por Santiago del Estero y ex gobernador, Gerardo Zamora, quien ponderó la autonomía de las provincias. “Las provincias somos el país y la nación es una entelequia, porque no tiene territorio. Y eso es lo que tenemos que reivindicar desde todas nuestras representaciones. Y como dijo Verónica Magario hay que defender nuestra autonomía, porque sin recursos no hay autonomía”, concluyó.

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