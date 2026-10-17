Tres Arroyos: el Concejo Deliberante acorrala al intendente Pablo Garate

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos mantiene un escenario de marcada deliberación interna en torno a la administración municipal de Pablo Garate . Durante el último período legislativo, los diferentes bloques que componen el cuerpo parlamentario impulsaron pedidos de informes, rechazos presupuestarios y revisiones administrativas que abarcan desde el sistema de salud hasta las finanzas de la comuna.

Las primeras acciones parlamentarias del año se concentraron en las condiciones de la infraestructura pública local. El bloque de La Libertad Avanza impulsó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe sobre la limpieza y mantenimiento de los arroyos de la ciudad, que se aprobó por mayoría.

La calidad del agua y el estado de la red de cañerías también fueron objeto de fuertes cuestionamientos. La falta de respuestas a distintos pedidos formales sobre esa temática ambiental, motivó una sentencia del Juzgado Correccional de la localidad. El fallo sostuvo que la Municipalidad violó la ley al no entregar la información dentro del plazo legal de 30 días hábiles, y que la respuesta que apareció durante el juicio fue extemporánea, apoyada en un informe correspondiente al año 2022.

La reestructuración del gobierno municipal impulsada por Garate también despertó críticas. A mediados de año, el Ejecutivo propuso modificaciones para suprimir la Jefatura de Gabinete y crear una nueva Secretaría de Gobierno. Los opositores señalaron presuntas incongruencias y reclamaron precisiones sobre los fundamentos, el alcance y las prioridades de los cambios administrativos.

Pedidos de informes sobre salud y servicios públicos

La actividad parlamentaria también se orientó hacia el Centro Municipal de Salud y las entidades locales. Desde el cuerpo deliberativo se presentaron expedientes para auditar el manejo de los residuos patogénicos y la disponibilidad de personal médico de reemplazo en el área de guardias.



Asimismo, se aprobó un pedido de informes de distintos bloques opositores destinado a conocer la situación contable de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA), sus compromisos financieros, sus decisiones institucionales y laborales y la eventual existencia de acciones judiciales. El objetivo fue obtener datos oficiales sobre el funcionamiento de una entidad clave para el distrito y conocer qué información manejaba el municipio.

Falta de consenso en convenios habitacionales

Las diferencias de criterio entre las bancadas se expresaron de igual modo en el tratamiento de la infraestructura habitacional. Los bloques de la oposición no acompañaron el tratamiento sobre tablas de un convenio de financiamiento de 680 millones de pesos destinado a construir diez viviendas para la policía bonaerense.



Ante esta resolución, el intendente Garate manifestó públicamente que la decisión parlamentaria afectaba el desarrollo de los proyectos previstos para el distrito.

Rendición de cuentas rechazada

El punto central de la agenda legislativa culminó con el tratamiento de los estados contables del municipio. La mayoría de los concejales votó en contra de la rendición de cuentas 2025 de la administración central, del área sanitaria y del ente Claromecó Servicios Turísticos.



Los argumentos del rechazo se basaron en los informes contables que señalaron un déficit operativo superior a los 3.600 millones de pesos y un incremento de la deuda flotante hasta los 5.200 millones de pesos.