Norma También, la película que une las marchas de los jubilados actuales con la protesta de los 90

El film, que se podrá ver en el cine Gaumont, reconstruye la vida y la militancia de la dirigente jubilada que enfrentó el ajuste menemista.

Norma Pla

Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo

El documental "Norma También", dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, recupera la figura de Norma Pla, histórica referente del movimiento de jubilados en los años 90, y la proyecta hacia las luchas de los movimientos sociales y feministas del presente, en un relato atravesado por material de archivo inédito y entrevistas en profundidad.

La película tendrá sus primeras funciones el sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la 16° Muestra de Cine Documental de Documentalistas de Argentina (DOCA). Luego se proyectará en el Palacio El Victorial y en la Sala Padre Mugica, con funciones programadas entre el 27 y el 30 de agosto.

Un retrato de los jubilados militantes

El film sigue la investigación de Solve, una estudiante feminista que, fascinada por Pla, reconstruye su historia a través de viajes, entrevistas y material audiovisual. El relato enlaza el compromiso de la líder jubilada con el contexto actual, trazando paralelismos entre la resistencia al neoliberalismo en los 90 y las marchas contra la gestión de Javier Milei.

“Norma Pla impulsó las primeras protestas frente al espejismo neoliberal. Su reclamo por una jubilación justa aún no se conquistó”, sostuvo Vinelli y definió el documental como “un diálogo entre generaciones y una forma de compromiso político”.

Producción independiente frente al ajuste cultural

Inicialmente apoyado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el proyecto quedó sin financiamiento tras el cambio de gobierno y el ajuste al sector cultural. Fue completado gracias a aportes individuales y al apoyo de los colectivos Barricada TV y Cine Insurgente.

“Es coherente con la historia de Norma que la película se haya terminado con la solidaridad de tantos”, afirmó Guzzo y subrayó que el documental también es una forma de resistencia frente a las políticas de recorte.

El equipo detrás de la película de Norma Pla

La producción contó con el trabajo de Barricada TV y el Grupo de Cine Insurgente, con dirección de fotografía de Hernán de Marco, montaje de Violeta Arzamendia y música original de Terror en un Poblado. El proyecto fue declarado de interés por unanimidad por un jurado de asociaciones de cine argentinas antes de perder el respaldo del INCAA.

"Norma También" no sólo reconstruye la vida de una militante emblemática, sino que interpela al presente con una pregunta abierta sobre cómo enfrentar las injusticias y qué lugar ocupan la organización colectiva y la solidaridad en tiempos de crisis.

