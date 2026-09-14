Jorge Macri se reunió con Christopher Landau en Washington: seguridad e inversiones, en agenda

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se reunió este lunes en Washington D.C. con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , para conversar sobre seguridad, crecimiento económico e inversiones, en una nueva escala de la gira con la que busca fortalecer la agenda internacional de la Ciudad de Buenos Aires.

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Del encuentro también participaron el diputado y titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo ; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny ; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo .

Macri enmarcó la reunión en el acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos y destacó el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei . “Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, afirmó.

El jefe de Gobierno también reivindicó el acompañamiento del PRO a las reformas nacionales. “Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio”, sostuvo, y planteó que una relación “madura y sólida” con Estados Unidos puede contribuir a atraer inversiones, generar empleo y ampliar oportunidades para el país.

La sintonía tiene una traducción política. Como contó Letra P , después del retroceso electoral que sufrió el partido amarillo en 2025, Macri adoptó parte de la agenda libertaria y reabrió la discusión sobre el vínculo con La Libertad Avanza (LLA), mientras intenta preservar una identidad propia para el PRO en su principal distrito.

En Washington, el alcalde porteño también presentó como parte de esa coincidencia su política de seguridad y orden en la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, durante la conversación con Landau defendió “la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad”, además del respeto por la propiedad y la necesidad de establecer reglas previsibles para las inversiones.

Muy importante reunión con Christopher Landau, @DeputySecState Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a @cristianritondo @gzinny y @fulviop.



Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre,… pic.twitter.com/vksxFFebr4 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 14, 2026

La agenda de Jorge Macri en Estados Unidos

La escala en la capital estadounidense forma parte de una gira que Macri inició en Miami, donde participó del Encuentro Atlántico de Think Tanks, organizado por la Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel. Allí también expuso su enfoque sobre seguridad, orden y desarrollo económico.

La búsqueda de capitales internacionales es otro de los ejes de la estrategia exterior del Gobierno porteño. En mayo, Macri ya había presentado en Abu Dabi una cartera de proyectos de infraestructura para captar inversiones, entre ellos la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación del frente costero.

La agenda en Washington D.C. continuará con una reunión con empresarios y representantes del sector financiero junto a Citi, donde el jefe de Gobierno expondrá las oportunidades de inversión y negocios que ofrece la capital argentina.

Macri también tiene previsto un encuentro con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, destinado a explorar mecanismos de cooperación e intercambio entre ambas capitales. Con esas reuniones, la administración porteña busca darle a la Ciudad de Buenos Aires un perfil propio en la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.