Jorge Macri llegó la agenda de Buenos Aires a Miami para fortalecer los vínculos con los Estados Unidos

Jorge Macri junto a la alcaldesa del condado Miami Dade, en su gira por los Estados Unidos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , inició en Miami una agenda de reuniones políticas, institucionales, empresariales y académicas con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de Buenos Aires . La gira continuará en Washington D.C. , donde mantendrá encuentros vinculados con cooperación, inversiones, seguridad y desarrollo urbano.

En su primera actividad, Macri participó del Encuentro Atlántico de Think Tanks , organizado por Florida International University (FIU) , la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel . Allí expuso sobre “Orden para la libertad” y planteó su visión sobre el papel del Estado, la generación de empleo y las condiciones necesarias para el desarrollo.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe”, sostuvo el mandatario porteño. También defendió un Estado concentrado en garantizar la seguridad, hacer cumplir las normas, proteger la propiedad y facilitar la actividad de quienes buscan trabajar, invertir y generar puestos de empleo.

La agenda en Miami también incluyó reuniones con las alcaldesas Daniella Levine Cava y Eileen Higgins . Los encuentros apuntaron a ampliar la relación entre Buenos Aires , Miami-Dade y Miami City mediante proyectos vinculados con la cultura, las industrias creativas, la gastronomía, los grandes eventos internacionales y el desarrollo urbano.

Otro eje de las conversaciones fue el vínculo entre empresarios de ambas ciudades y las condiciones para incentivar nuevas inversiones privadas. El jefe de Gobierno llegó a Estados Unidos acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros , Gabriel Sánchez Zinny , y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo .

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Para la administración porteña, Estados Unidos ocupa un lugar central dentro de la estrategia internacional de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por su relación económica con Argentina como por la presencia de empresas e inversiones de ese país. La misión busca presentar la experiencia de gestión porteña y promover una agenda centrada en la modernización estatal, el desarrollo económico y la creación de empleo.

Estados Unidos: la agenda de Jorge Macri en Miami y Washington

El próximo sábado, Macri participará de una conversación en Florida International University (FIU) con Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. La actividad estará centrada en la libertad económica, la gestión pública y el papel de los gobiernos locales. Además, visitará la Escuela Argentina MIA para mantener un encuentro con la comunidad argentina en Florida.

La segunda parte de la gira tendrá lugar en Washington D.C. y estará orientada a profundizar los vínculos políticos, institucionales y económicos. El jefe de Gobierno mantendrá reuniones en el Senado y el Departamento de Estado, además de encuentros con empresarios.

La agenda también contempla una actividad académica en Georgetown University, junto con la Latin American Policy Association, que incluirá conversaciones con estudiantes y referentes. Finalmente, Macri se reunirá con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, para intercambiar experiencias vinculadas con seguridad, transformación urbana y políticas de vivienda accesible.