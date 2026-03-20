JUNTA DE DIRECTORES

ADEPA presentó su informe sobre libertad de prensa y pidió diálogo entre los distintos actores institucionales

La entidad advirtió sobre tensiones con el poder político, episodios de hostigamiento y riesgos para el ejercicio del periodismo en Argentina.

Por Letra P | Periodismo Político
ADEPA presentó su informe sobre libertad de prensa y pidió diálogo entre los distintos actores institucionales

ADEPA presentó su informe sobre libertad de prensa y pidió diálogo entre los distintos actores institucionales

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de libertad de prensa en el marco de su 190ª Junta de Directores, realizada en la ciudad de Buenos Aires. El documento alertó sobre tensiones entre el poder público y la prensa y remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo institucional.

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El informe fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quien planteó que el periodismo atraviesa un escenario de polarización, fragmentación y conflictos crecientes con distintos sectores del poder.

“La democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores expresen sus posiciones en un marco de respeto institucional”, señala el documento.

En ese sentido, ADEPA subrayó que “la libertad de prensa constituye uno de los pilares” para garantizar un debate público plural y con acceso a información relevante. Además, destacó que el periodismo profesional cumple un rol central en el funcionamiento democrático.

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"Presión, hostigamiento y estigmatización"

El informe también advirtió sobre el deterioro del clima de respeto en la discusión pública. Si bien reconoció que la crítica al trabajo periodístico es legítima, cuestionó los mecanismos de presión, hostigamiento y estigmatización.

“El presidente de la Nación, las autoridades y la dirigencia deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas”, sostuvo el documento.

Según ADEPA, las actitudes de menoscabo hacia el periodismo pueden generar un “efecto contagio” en la sociedad y afectar el ejercicio de la actividad informativa.

En ese marco, la entidad remarcó que el diálogo entre autoridades, dirigentes, empresarios, medios y periodistas es clave para fortalecer la convivencia democrática.

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Preocupación por la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno

El relevamiento incluyó episodios de intimidación, agresiones a periodistas durante coberturas, casos de censura judicial, restricciones al acceso a la información pública y detenciones en contextos de protesta. Además, recordó las presiones ejercidas en diciembre por dirigentes del ámbito deportivo contra periodistas.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial. ADEPA reconoció el derecho de los gobiernos a comunicar información institucional, pero advirtió sobre posibles prácticas de estigmatización.

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“La mejor respuesta frente a la desinformación no es la imposición de una ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres e independientes”, afirmó. Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y sostuvo que es la sociedad la que evalúa el desempeño del periodismo, en función de la credibilidad y la confianza pública.

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