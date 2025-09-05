MEDIOS

En Puerto Madryn, ADEPA constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas renovó sus autoridades durante su 63° Asamblea General Ordinaria, realizada en la ciudad chubutense.

Por Letra P | Periodismo Político
Las nuevas autoridades de ADEPA.

Las nuevas autoridades de ADEPA.

Martín Etchevers, representante de Clarín, fue elegido presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) para el período 2025-2026, en el cierre de la 63° Asamblea General Ordinaria, realizada en Puerto Madryn, Chubut, el viernes 5 de septiembre.

Notas Relacionadas
El nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIO

ADEPA constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo

Por  Letra P | Periodismo Político

La asamblea de ADEPA constituye cada año un espacio clave de encuentro para los medios, donde se debaten los principales desafíos de la industria periodística y se trazan lineamientos estratégicos para fortalecer el rol de la prensa en la sociedad. En esta edición, además de la renovación de autoridades, se abordaron temas vinculados a la sostenibilidad de las empresas periodísticas, los cambios en los hábitos de consumo de noticias, la relación con las nuevas tecnologías y la defensa de un periodismo independiente y de calidad.

Consejo Ejecutivo 2025-2026: medios de todo el país representados

La conducción de ADEPA quedó conformada por periodistas y directivos de medios de comunicación de todo el país. Como vicepresidentes fueron designados Diego Fuentes, de Diario Huarpe, y Pablo Deluca, de Infobae. La Secretaría General estará a cargo de Ana Tronfi, de ADNSUR, y el Tesorero será Juan Carlos Fernández Llano, de El Libertador.

Entre los vocales titulares se destacan José Claudio Escribano, de La Nación, Carlos Azzariti, de Página 12, y Miguel Gaíta, de La Palabra. También integran el equipo Luis H. Tarsitano (El Tribuno), Nahuel Caputto (El Litoral), Marcelo Almada (Misiones Online), y Agustino Fontevecchia, de Perfil.

Se fortalecen las comisiones estratégicas de ADEPA

Durante la asamblea se confirmó, además, la integración de las comisiones temáticas, entre ellas la de Libertad de Prensa, que será presidida por Daniel Dessein, de La Gaceta. En tanto, Carlos Marino, de Letra P, encabezará la comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones.

Otras comisiones clave serán conducidas por Guillermo Ignacio (TSN Necochea) en el Comité Estratégico y José Claudio Escribano en la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.

Impulso a medios locales, digitalización y diversidad

ADEPA también designó a responsables para áreas centrales del ecosistema periodístico. En Desarrollo de Medios Locales, asumió Francisco Muñoz, de OPI Santa Cruz, mientras que Tomás Vio, de Diario Olé, será el referente de Desarrollo Digital.

La Comisión de Diversidad quedó a cargo de Bárbara Read, de La Mañana, y la de Propiedad Intelectual será presidida por Diego Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto como vicepresidente.

ADEPA refuerza su estructura institucional

La Comisión Revisora de Cuentas estará compuesta por Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi, con Cecilia Gargatagli como suplente. El Servicio de Orientación Legal continuará bajo la coordinación de Carlos Laplacette (libertad de prensa) y Nicolás Novoa (propiedad intelectual).

La estructura administrativa se completa con Andrés D’Alessandro como director ejecutivo y Gabriel Matijas como gerente general.

El Consejo Ejecutivo 2025-2026

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente 2º: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretaria General: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

4º Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Vocales suplentes

1º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)

2º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)

3º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

5º Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

6ª Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Vicepresidenta: Ana Ortíz (Infocielo, La Plata)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidente: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Vicepresidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

Comisión de Marcas de Verdad

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad

Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Temas
Notas Relacionadas
Dessein, Escribano, Ignacio, Etchevers y Jornet.
MEDIOS

Guillermo Ignacio fue homenajeado por su aporte en la Convención Constituyente y sus 60 años en ADEPA

En la 62ª Asamblea General de ADEPA, Guillermo Ignacio fue distinguido por su trayectoria y su papel en la Convención Constituyente de 1994.
Martín Etchevers, presidente de ADEPA.
MEDIOS

ADEPA destacó el rol "constructivo" del "periodismo profesional" en democracia

"La participación ciudadana en el ámbito digital desafía al periodismo a ser mejor", destacó Martín Etchevers, presidente de la asociación.

Las Más Leídas

Más Sobre Medios

También te puede interesar

Los dirigentes de Somos Buenos Aires en un encuentro en la Cuarta sección
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: las terceras vías amenazan con romper la polarización en la Segunda y Cuarta sección

Por  José Maldonado
Primera sección: Javier Milei le prende velas a un peronista en el partido por ocho bancas del Senado
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Primera sección: Milei le prende velas a un peronista en la pelea por ocho bancas del Senado

Por  Nacho Catullo  y Macarena Ramírez
.Segunda sección: el passaglismo amenaza con romper la polarización en la pelea por las 11 bancas de Diputados
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Segunda sección: el passaglismo amenaza con romper la polarización en la pelea por las 11 bancas de Diputados

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado
Tercera sección: el peronismo apuesta a sus intendentes en la pelea por 18 bancas de Diputados.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Tercera sección: el peronismo apuesta a sus intendentes en la pelea por 18 bancas de Diputados

Por  Nacho Catullo  y Macarena Ramírez