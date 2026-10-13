Sin el Nobel de Economía ("todavía"), Javier Milei viaja a Estados Unidos a recibir dos nuevos premios

A la espera de terminar con Demian Reidel el paper con el que espera recibir el Nobel de Economía, la cosecha de premios de Javier Milei continúa . Con su quinto viaje a los Estados Unidos , el Presidente levantará dos nuevos galardones, lo cual subirá a 44 los reconocimientos recibidos en lo que va de su mandato, en su mayoría entregados en el exterior, según el registro oficial de obsequios.

El mandatario partirá este martes por la noche a Washington, donde el miércoles tiene previsto participar de la gala oficial del Mes de la Herencia Hispana. Allí le entregarán el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”, según la agenda que distribuyó la Casa Rosada . Al igual que otros premios que recibió Milei , no hay antecedentes online de anteriores galardonados.

Si bien no figura en el cronograma oficial, en ese evento el Presidente podría cruzarse con Eduardo Bolsonaro , hermano de Flávio Bolsonaro , quien en las recientes elecciones elecciones fue el candidato más votado, relegando a Luiz Inácio Lula da Silva al segundo lugar. Autopromovido como el "faro de la derecha regional", la presencia de un Bolsonaro podría encandilar un poco a Milei, cuya visita busca mostrar la indudable sintonía entre la administración libertaria y la Casa Blanca de Donald Trump .

Casualmente, el único reconocimiento que la Presidencia no incluyó en el registro oficial de obsequios, regulado por la ley de Ética Pública, es "La medalla de las tres I" con la que la familia Bolsonaro agasajó a Milei. Se lo entregó Eduardo en julio de 2024 y se refiere al trío de supuestas condiciones prodigiosas que posee su padre, Jair Bolsonaro : imorrível (inmortal, por sobrevivir a un atentado), imbrochável (es un término brasileño que destaca la virilidad durante el acto sexual) e incomível (incomible, en relación a un hombre que nunca adoptó una posición pasiva durante una relación homosexual).

Al día siguiente, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos , Milei recibirá el "Global Champion of Free Enterprise" (Campeón global de la libre empresa). Otra vez, si bien no hay notas de prensa con antecedentes de otros ganadores, es un premio que esa entidad suele repartir entre legisladores (por lo general, del Partido Republicano) en una categoría doméstica (sin el "global" en el rótulo que le dedicarán a Milei).

En vísperas de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en las que Trump pondrá en juego su tropa en el Capitolio, la Cámara de Comercio realiza el Free Enterprise Tour para debatir sobre "peligrosas alternativas, como el socialismo" frente al libre comercio. La disertación de Milei ante esa entidad se titulará “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Casi medio centenar de premios, a la espera del Nobel

El último galardón que fue anotado en el registro oficial es el "España y Argentina unidas por la Libertad", fechado el 2 de septiembre y entregado por la Asociación Libertaria Austríaca. Con los dos que recibirá en Washington, Milei sumará 26 premios y 18 condecoraciones o reconocimientos, como distintos honoris causa.

Como relevó Letra P, en Florida, la congregación Jabad Lubavitch lo nombró "Embajador Internacional de la Luz"; recibió la "Ordem do Mérito Libertario"; la Fundación Federalismo y Libertad le entregó el "Premio Alberdi"; obtuvo el "Torch Award" 2025 (Premio de la Antorcha) y el "Warrior for Truth Award" (Guerrero por la verdad) y fue agasajado como "Economista del año 2025" por la Ordem dos Economistas do Brasil.

Milei también obtuvo el premio "Génesis 2025", conocido como el "Nobel del mundo judío", que le entregaron el 12 de junio del año pasado en Jerusalén.

El objetivo actual del Presidente es el Nobel de Economía. Su apuesta es terminar un paper académico que está escribiendo junto a Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y ex jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación.

Me causan mucha gracia los que dicen que no haber ganado el Nobel de Economía fue un fracaso.



Primero, ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía.



Segundo, a ningún presidente se le exige ganar un Nobel de Economía para no ser… — Demian Reidel (@dreidel1) October 13, 2026

"Me causan mucha gracia los que dicen que no haber ganado el Nobel de Economía fue un fracaso", posteó el físico, luego de que la Real Academia Sueca de Ciencias revelara que los galardonados en esta categoría este año fueron los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford. "Primero, ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía", argumentó Reidel. Para poner en perspectiva, con más de 60 años de trayectoria, Hall firmó entre 150 y 200 documentos académicos.