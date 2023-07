Tessandori: "Javkin, como Perotti, deja las cosas peor que como las recibió"

-¿Por qué quiere ser intendente?

-Siempre la vida me fue llevando, la mayoría de las veces a los golpes y otras de manera tan natural que casi no me di cuenta. Un día vi que tenía 40 años de televisión en el lomo y no podría explicarte bien cómo sucedió. De la misma manera, la candidatura a intendente me encontró como un efecto lineal de la situación durísima que atraviesa Rosario. Cuando mucha gente te pide que hagas algo más, muchos no entienden qué hacemos en el Concejo. Hace poco más de 90 días junto con el equipo que me acompaña, decidimos hacernos cargo y dar la pelea. Hice el click y me di cuenta que si dejaba pasar el tiempo -aparte de morirme- me iba a lamentar no haber hecho el esfuerzo que Rosario merece, porque sé que la gente precisa que le devolvamos la esperanza de que éste puede ser un gran lugar para vivir.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMiguelTessando1%2Fstatus%2F1676940369089396737&partner=&hide_thread=false Mientras a nosotros nos matan nuestro gobernador hace campaña para decir que va a hacer lo que no hizo en 4 años. @omarperotti tenga un poco de vergüenza y póngase a laburar. https://t.co/ZnZBNqtQda — Miguel Angel Tessandori (@MiguelTessando1) July 6, 2023

-¿Por qué decidió enfrentar a Javkin en interna?

-En el 2021 fuimos un espacio independiente por fuera del oficialismo, fuimos parte de la oferta opositora a la gestión de Javkin que por aquel entonces ya hacía un uso continuo de las excusas y el tirar la pelota afuera como toda explicación de los dramas que padecía Rosario. Cuando decidimos dar el paso este año hubo una razón fundamental que nos permitió comprender cuál era la mejor estrategia, no para nosotros, sino para Rosario. Acompañar un proyecto provincial que asuma que es exitoso si, y solo sí, resuelve el drama de Rosario. Eso es lo que nos unió con Maximiliano Pullaro y eso es lo que nos trajo adentro de esta interna. Cuando tomamos esa decisión Javkin todavía mantenía su candidatura a un cargo provincial e incluso –en alguna charla que hemos tenido- llegó a comentarme que hasta podría buscar un cargo legislativo si eso implicaba un mejor cierre para el espacio de cara a la disputa con el peronismo. Pero nosotros siempre tuvimos fuertes reparos con la gestión de Javkin, y que nos enfrentemos en la interna es lo más lógico.

-¿Cuáles son las diferencias que tiene con Javkin?

-Las diferencias la tiene la gente, no yo. Basta con caminar Rosario para ver que esta gestión termina dejando a la ciudad en un lugar bastante peor que la que recibió. Igual que Omar Perotti … en ambos casos escucho en la gente una enorme desilusión.

-¿Cuáles son las agendas de su precandidatura?

-Primero, obviamente, hacerse cargo de la problemática de la inseguridad. Junto a Pullaro ya sabemos que si él es gobernador y yo intendente, Rosario tiene que ser sede una constante del gobierno. El gobernador tiene que estar en Rosario para que el Estado se haga cargo de lo que hay que hacer. Y mucha inversión y apoyo en tecnología. Rosario, entre muchas cosas que le faltan, no tiene un centro de monitoreo. La segunda es achicar el gasto político, menos plata en publicidad y contratos y más plata para los clubes de barrio, infraestructura que precisa la ciudad y apoyar a los muchos rosarinos y rosarinas que precisan desarrollarse. Tercero, alfombra roja para que el que viene a invertir en Rosario, el que trae sus genuinos recursos para generar trabajo acá, reciba apoyo del municipio para empezar su emprendimiento.

-¿Qué cree que debe hacerse con el transporte?

-Es el cuarto punto. No podemos demorar más resolver el tema del transporte en Rosario. Hoy la vida común de la gente está atravesada por un colectivo que no viene, que cambió su recorrido, que presta un servicio ineficiente. Estoy escuchando muchos chicos de los barrios que van a buscar trabajo y si no tienen movilidad y viven en los barrios, no le dan el trabajo por temor a los problemas que puedan tener para viajar… es inadmisible. Quinto, recuperar la dignidad de los barrios rosarinos. Esta hermosa ciudad tiene que volver a integrarse, hoy parece que hay una Rosario de primera y otra de segunda. Es una vergüenza porque sobran los recursos de la Municipalidad para hacerse cargo de esta situación.

-¿Realmente cree que el problema de la inseguridad es abordable con las herramientas que tiene el municipio?

-Sí, y te voy a decir algo que va a sonar electoralista pero si la gente me vota vas a ver que es cierto. El intendente tiene el enorme poder de los votos de la gente. La gente no te vota para que te quejes, te lamentes o busques durante cuatro años excusas. Yo estoy decidido a hacer valer el voto de la gente, el primero que lo sabe es Pullaro, al cual le dije qué iba a ser si la provincia no respondía urgentemente a las necesidades de Rosario. No voy a estar cuatro años cobrando un sueldo pagado por la gente lamentándome y quejándome mientras los muertos, los robos y la violencia se multiplican. Si me eligen intendente yo no voy a andar rogando soluciones, voy y me las traigo. Pero confío que vamos a ganar junto con Pullaro y que no van a ser necesarias las medidas extremas.