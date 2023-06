Silvina Frana se despega de la deuda de la obra pública y enfoca en la campaña

Por un lado no quiere pagar el costo de las decisiones que ya le exceden y que ahora esperan en la mesa chica del gobernador. "La definición la tiene Omar, ya no puede hacer nada Silvina", dijeron a este medio en el gobierno. Durante varios meses se involucró como interlocutora y trató de dar respuestas a las contratistas que comenzaron a mostrar inquietud por los retrasos en los pagos. Sin embargo, sus respuestas no fueron suficientes y las propias contratistas hicieron fuerza por definiciones de Perotti.