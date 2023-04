Las constructoras tensionan con Perotti por inflación y deudas

La buena sintonía de Omar Perotti con las constructoras de obra pública de la provincia de Santa Fe tiene un impasse complejo. Después de lograr meterse en el bolsillo al sector constructor con algunos movimientos estratégicos y, sobre todo, dinero fresco para pagar deudas y activar trabajos, el gobernador transita la última parte de su mandato con un inminente conflicto por el combo de la situación inflacionaria más retraso en los pagos que, de no corregirse, podría derivar en el freno de la ejecución de obra pública.

Ese contexto hizo estallar un grupo de Whatsapp de titulares de constructoras rosarinas, algunos con llegada directa a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) delegación Rosario, donde se pidieron activar medidas con el gobierno provincial. “El cálculo económico se rompió. Sumado a que vienen atrasos de pagos de certificados, la situación es muy complicada y si no se corrige puede ser aún peor”, explicó uno de los integrantes.

Aquel miedo a que se les acumule un colchón de aumentos de insumos por los retrasos y una inflación inmanejable empezó a hacerse realidad. “Es bravo porque además de la inflación y de no cobrar, no tenemos ningún financiamiento que cierre. Y no son 100 mil pesos los que necesitamos. Hoy un descuento para un certificado está en el orden del 85%. Inviable”, sostuvo un constructor rosarino. Además, ya empezaron a tener contactos con los dirigentes de Uocra para que estén al tanto de la situación ante un eventual retraso o parate de obras.