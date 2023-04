Por lo tanto es apostar a futuro, no sólo amor de verano. Es la mano acomodando una ficha para un determinado prototipo de político que puede ser de cualquier signo o espacio, pero no un improvisado o dogmático, tal como contó Letra P. Es ahí donde toma sentido el comentario mencionado anteriormente de que “Massa deja el componente ideológico de lado”. El sector agroindustrial reniega del kirchnerismo duro y, en menor medida, del macrismo que practicó un modelo basado en las finanzas más que en lo agroindustrial y, encima, no dudó en subirle el diferencial de retenciones cuando lo necesitó. Eso no lo olvidan.

Otro ejemplo del protagonismo que se le da a la zona núcleo para la emergencia y para el desarrollo se vio con el encuentro entre el gobernador Omar Perotti y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde también pisan fuerte las aceiteras y las bolsas de comercio y cereales. Le presentaron un Plan Federal Agroindustrial 2023-2033 de políticas de mediano plazo. En breve tendrán una reunión similar con otro peronista núcleo, Juan Schiaretti, que en su proyecto nacional promete eliminar totalmente las retenciones. Música para sus oídos.

“Uno de los puntos es tratar de alinear a la región centro en una estrategia realista agroindustrial con empresarios y legisladores para salir del permanente corto plazo”, sostuvo a Letra P Luis Zubizarreta presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y ejecutivo de la cerealera Dreyfus. En rigor, se va armando un esqueleto de país con intereses cruzados y coincidencias, y, en esa anatomía, la zona núcleo agroexportadora tiene varios huesos principales.