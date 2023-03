El PJ núcleo le pone nafta a un plan presidencial de centro

Luego de suscribir en privado la firma de distintas medidas y el traspaso a la presidencia pro-tempore a manos del gobernador entrerriano Gustavo Bordet , llegó el turno de los discursos, donde se priorizó mantener en agenda la identidad de la zona núcleo como forma de distanciarse del AMBA. “La Región Centro debe ser una expresión clara de federalismo y que vivir y producir no cueste más en el interior que en Capital”, sostuvo Perotti en la ciudad de Córdoba y se escucharon aplausos de fondo.

Para eso estaba preparada la fiesta federal: presentar al modelo pampeano como contraste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la burocracia nacional . Sobre todo porque entienden que el presidente Alberto Fernández llegó al poder predicando equidad con el interior, algo que nunca se dio. “Acá somos la expresión de la producción y el trabajo. No la del pedido de subsidio, ni la de la ventaja”, repitió como en loop Schiaretti, que volvió a aprovechar la instancia institucional como plataforma para aumentar la potencia de su lanzamiento nacional, al que ya le dedica abiertamente la mayor parte de su agenda.

El santafesino trajo a colación, estratégicamente, el malestar del campo por la sequía, toda una jugada para diferenciarse del Gobierno. “En estos momentos excepcionales con pérdidas importantes también debe haber medidas excepcionales para el sector. Que interpreten la magnitud. (La sequía) no es sólo unos puntos de retenciones que no recaudarán”, largó. De esta manera le da combustible al cordobés, aunque no termina de jugar públicamente con el proyecto. Hasta allí llega.