Iribarren, una fiscal transversal a la política para una Rosario caliente

Si finalmente la Asamblea Legislativa la designa tal como oficializó el gobernador Omar Perotti será una continuidad ya que es, desde hace dos años y medio, interina en ese cargo. Probablemente haga el mismo camino al trabajo, esté en la misma oficina, tome café de la misma máquina aunque el día a día seguirá siendo imprevisible ante una violencia que no deja de sorprender. Ahora ya no tiene la incertidumbre de ser interina, no tapará huecos, y no le alcanzará haber completado con un buen trabajo para una ciudad con el mayor índice de homicidios del país por la lucha entre organizaciones criminales.