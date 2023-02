El rompecabezas de la centroizquierda en Santa Fe: ¿lista única o internas?

La coalición de espacios de izquierda y centro asoma (y rosquea), no todo es peronismo o frente de frentes en la provincia de Santa Fe. A meses de iniciar con la gestación más formal, el grupo que busca mostrarse como una “alternativa distinta” entra en la recta de definiciones. En las próximas semanas comenzarán a debatir cómo saldrán a la cancha electoral : qué candidaturas y quiénes, nombre del espacio, logo y ejes de campaña, entre otras cuestiones. Hay expectativa, optimismo, pero también un halo de incertidumbre por saber si se podrá lograr el “gran acuerdo”. “Queremos ser una alternativa real a lo mismo de siempre”, dicen los protagonistas.

“Está todo abierto”, resume a Letra P el diputado provincial Carlos Del Frade, que es uno de los que comanda el armado. Está en las filas del espacio Igualdad que actualmente cuenta con el diputado provincial Rubén Giustiniani y su par Agustina Donnet. También se encolumnan en este frente sectores como el de Bases, que tiene como referente a Claudia Balagué, el PCR integrado por la ex legisladora Mercedes Meier, y figuras que pertenecieron al Frente Progresista como Verónica Benas (Pares), Alicia Gutierrez y Fabián Palo Oliver por el lado del “radicalismo alfonsinista”, entre otras tribus. Distintas fuentes confirmaron a este medio que Ciudad Futura no participará de la coalición. Mientras tanto, surgieron algunos posibles nombres que rondan entre “Frente Amplio” o “Frente Amplio por la Soberanía”, pero son solo posibilidades y no hay nada cerrado.