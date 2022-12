Sukerman descorchó su candidatura y enciende la interna del PJ en Rosario

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) En el marco de un mensaje por fin de año, el rosarino jefe de gabinete de Transporte de la Nación, Roberto Sukerman, blanqueó públicamente su intención de competir por tercera vez por la intendencia de esta ciudad. Además preparó la cancha electoral para una posible discusión interna en el peronismo luego de enviar varios tiros por elevación al senador Marcelo Lewandowski, el otro peronista mejor posicionado para competir.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Cuando recorro la ciudad me pone muy triste ver problemas que hace mucho tiempo no se pueden resolver y que hay una gestión que no da respuestas a la ansiedad de los rosarinos. Asumo el compromiso, una vez más, de redoblar los esfuerzos y trabajar en conjunto para tener más rápido la ciudad que queremos y merecemos”, sostiene en el video que subió a sus redes sociales con el icónico árbol de Navidad ubicado en la neurálgica esquina de Oroño y Pellegrini, en Rosario.

Si bien ya había sugerido sus intenciones de ser candidato, en aquel momento hizo foco en la necesidad de “acuerdos, sin una búsqueda individual”. Eso lo sostiene, pero cambió el foco: ahora enciende la interna peronista. No fue en ese video sino en contacto con Letra P donde lanzó algunos mensajes para leerse hacia adentro del peronismo local.

“Lo que quiero reivindicar es la vocación, la trayectoria, hay que valorar a los que tenemos un recorrido construyendo planes. Los ejecutivos no son para advenedizos, no es un precio menor o consuelo”, dijo y agregó: “Lo digo porque veo a dirigentes que especulan, que no deciden si serán candidato a gobernador o a intendente o se quedan donde están”. El mensaje busca retumbar en la tribu del senador Lewandowski, quien aún no dio definiciones sobre su futuro electoral.

El exministro de Trabajo y de Gobierno de Omar Perotti agregó que “gestionar Rosario es jugársela”. “Es bueno que se incorpore gente de otros ámbitos, pero gestionar una ciudad como esta es agarrar un fierro caliente que no es para improvisados. Y, sobre todo, no hay que creer que los problemas de Rosario se resuelven fuera de Rosario”, soltó.

También podés leer El PJ quiere un acorazado para no hundirse de nuevo en Rosario

El peronismo rosarino pretende ser competitivo en las próximas elecciones y no quedar a centímetros de la meta como ocurrió en 2019. Volver al poder local tras 50 años implica, sostienen, crear un frente con amplitud. Es ahí cuando asoman unas PASO competitivas y hasta sumar a Ciudad Futura, la fuerza de centroizquierda que en las elecciones anteriores coqueteó con entrar y esa indefinición terminó incidiendo en la victoria de Pablo Javkin.