Rosario: Javkin recurre a una astilla del mismo palo para repeler al socialismo

"Sorprenden las declaraciones de Enrique Estévez , secretario general del Partido Socialista en Santa Fe , que para lanzarse como candidato a intendente (de Rosario ), expresa que el socialismo no se sintió parte del gobierno del intendente Pablo Javkin ", escribió este martes el secretario de Salud de la ciudad, Leonardo Caruana , tomando distancia pública y probablemente definitiva del partido al que aportó como funcionario en los últimos 16 años.

Horas después del posicionamiento de Caruana, también el PS eligió una astilla del mismo palo para contestarle. Analía Chumpitaz, una histórica funcionaria socialista de segunda línea del área Salud, aludió al secretario de Salud con el que en los últimos tiempos tuvieron cortocircuitos: "No sé porqué gente que no es del PS asume la construcción que durante 30 años ha hecho el socialismo en esta ciudad y quiere representar a un partido al que no pertenece. La gente la está pasando mal. Quienes trabajan para mejorarle la vida, hagan su trabajo".

Chumpitaz aludió a que CAruana nunca fue afiliado. Su militancia de juventud fue en el peronismo, aunque él nunca se identifica como tal. Su caso, como muchos otros que participaron en las gestiones socialistas, responde a las convocatorias que en su tiempo hiciera Hermes Binner a independientes y dirigentes de otras fuerzas para gobernar.

Al cruzarlo a Estévez, Caruana toma distancia definitiva con la conducción del socialismo y confirma que está armando las valijas hacia el Frente Amplio por la Soberanía, donde lo quieren al frente de la lista de concejales de la ciudad. El médico generalista que tiene un amplio reconocimiento interno y externo por su gestión al frente de la Salud pública Municipal (un área que reune al 50 por ciento de la planta de personal público de la ciudad) está listo para saltar a la arena electoral por primera vez.

Su vocación era disputar la intendencia, pero la conducción partidaria local posicionó a Estévez. A su vez es un hecho que Javkin finalmente irá por la reelección y no por la candidatura a gobernador, por lo que también era una complicación una interna entre el intendente y su secretario de Salud.

A su vez Caruana no está de acuerdo con la conformación del frente Unidos, donde confluyen los antiguos socios del Frente Progresista, como el radicalismo y Javkin, pero también el PRO y otros partidos minoritarios de centroderecha. Con lo cual defiende la gestión de Javkin, pero tiene todo listo para jugar por afuera, en el Frente Amplio de la Soberanía que lidera el diputado de izquierda Carlos Del Frade y que también cobijará a Bases, una línea interna minoritaria del socialismo que tiene como referencia a la exministra de Educacióin Claudia Balagué y el exdiputado Eduardo Di Pollina.

caruana priera fila frente soberania.jpg Caruana en primera fila en la presentación del Frente Amplio por la Soberanía.

Con la decisión del partido aún fresca de incorporarse a Unidos, Caruana aprovechó para abrir también la disputa simbólica por la historia reciente del socialismo. "Día a día vemos los valores de Hermes Binner en cada uno de los trabajadoras y trabajadores que desde los centros y hospitales de la red pueden estar cerca para cuidar y acompañar, y recordamos la presencia de Miguel Lifschitz siempre atento y cercano por esos días, preguntando qué necesitábamos".

"En la primera semana sin notificaciones de casos positivos desde que comenzó la pandemia, a algunos les puede parecer un tema ajeno o que quedó atrás pero a los equipos y a cada uno de los que perdieron familiares, amigos e incluso el trabajo, no puede pasarnos desapercibido", disparó.

"Con la satisfacción de la tarea cumplida, los equipos de salud honramos hoy a aquellos referentes de antaño del socialismo que alguna vez soñaron y construyeron el sistema de salud de nuestra ciudad. De otro modo, quizás otra hubiera sido la historia del Covid en Rosario", remató.