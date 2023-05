Perotti apostó todo a una ley para el campo y el sector le subió la apuesta

En una mesa de tres, el gobierno ya jugó. Las entidades agropecuarias de la provincia pusieron reparos sobre la letra chica del proyecto. Y la oposición, que controla con amplitud la Cámara baja, no juega si el campo no apoya al 100%.

Sentados al lado del paño de juego están las aseguradoras, que miran desde afuera. “Fuimos consultados y estamos de acuerdo con la ley”, manifestó el gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda, Carlos Comas, a Letra P. También, agregó que ven bien que las definiciones caigan sobre la autoridad de aplicación, porque se necesita una ley marco.

El proyecto está estancado. Las entidades ponen el ojo en los recursos y la falta de detalles del proyecto en la parte referida a los seguros agropecuarios, ya que gran parte de las definiciones quedan sujetas a definición de la autoridad de aplicación, es decir al gobierno de turno. “Los recursos que propone el oficialismo son pocos. Sin fondos, esta ley no funciona”, comentó Marcelo Banchi de FAA a Letra P. Al mismo tiempo, aclaró que están dispuestos a realizar modificaciones, ya que hay que sacar una ley.

Una de las cuatro personas que integra la Mesa de Enlace provincial explicó a este medio que hubo instancias de diálogo con la provincia, pero que no se tuvieron en cuenta los pedidos del sector: mayores detalles en la letra del proyecto de ley sobre recursos y seguros.

“Los diputados nos llaman y les decimos que no vemos certezas”, aseguró esta fuente. Otro integrante de las entidades aseguró que el Ejecutivo quiere forzar el proyecto. “No va a salir”, afirmó.

Cada uno juega su carta

De las primeras fotos de las entidades con el gobernador y el ministro de Producción poco queda. Si bien el sector productivo apoya los seguros y las ayudas en momentos críticos como la sequía actual, no está de acuerdo con la letra chica propuesta. Por ahora, se guardan las cartas.

En la Casa Gris miran con atención y aseguran que no entienden el cambio de actitud. “Si tienen mejoras que las propongan. Que pongan otro fondo además del impuesto inmobiliario si no están conformes”, comentó una fuente cercana al gobernador que sigue de cerca la actividad legislativa. Además, agregó que es una picardía que no se trate.

image.png

Diputados organizó reuniones informativas con las aseguradoras y las entidades. La Cámara baja no es un terreno fácil para el oficialismo.

La mayoría que integran socialistas y radicales no apoya el proyecto. “No podemos votar una ley donde el campo no está de acuerdo”, esbozan en el despacho del precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro. Al mismo tiempo, explican que si el campo apoyaba no les quedaba otra que aprobar.

En los despachos del socialismo, el equipo de asesores le aconsejó al diputado Joaquín Blanco, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, no aprobar la ley por cuestiones técnicas. “Es una ley vieja”, responden en el partido de la rosa.

Además, insisten sobre el mismo argumento de las entidades: “Si querés discutir una ley, debe estar todo explicado y no depender de la autoridad de aplicación. Así las cosas, los bloques mayoritarios no tienen intención de avanzar. Por otra parte, los tiempos electorales empezaron a correr.

En el Ejecutivo argumentaron que la autoridad de aplicación se debe a que los desastres climáticos son dinámicos. Señalaron que la ley puede quedar obsoleta en poco tiempo. A pesar de la insistencia por parte de la provincia para sacarla, una de las personas que escribió el proyecto admitió que la ve dormida y difícil de salir.

Entienden que con la ley vigente se están desperdiciando recursos. “No laburan. No aprueban lo que tienen, pero tampoco proponen”, soltó con enojo contra la Cámara baja.

Hay silencio en la mesa de juego. La provincia espera que el resto de los jugadores igualen la apuesta, pero la cara de póker domina el clima. Por ahora, le aumentan la apuesta.