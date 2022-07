Perotti se pega al campo y siembra su PJ núcleo

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El respaldo al campo de parte del gobernador Omar Perotti, diferenciándose de Alberto Fernández, ya no es un simple gesto coyuntural para mantener línea con el sector, sino que evidencia toda una búsqueda y mecánica política detrás de construcción propia. Esta vez, al distanciarse de la calificación de especuladores que le espetó el Presidente a los productores por amarrocar la soja, el santafesino dio el paso definitivo para colocarse como el peronista del agro.

Su ladero, el diputado Roberto Mirabella, dejó en claro la identidad del perottismo pampeano: “Nosotros venimos de un espacio político donde el principal sujeto es el campo”. Toda una declaración de principios que ya no la administra en pequeñas dosis o calcula los efectos políticos que pueda tener en el Frente de Todos (FdT). En su momento se opuso al cierre de las exportaciones de carne, luego a la suba de retenciones del trigo y del diferencial de la soja, también en el tema biodiesel, siempre a partir de medidas puntuales. Ahora, directamente decidió poner el pecho para el dardo del Presidente hacia el agro. "Acá no hay ningún especulador", afirman.

“Perotti ha sido unos de los pocos que se animó a hablar en público”, describió a este medio un dirigente de peso del sector agroexportador. Eso define el efecto escudo que tienen sus palabras. Es más, le sirve a parte del círculo rojo santafesino vinculado al agro para no responder ellos mismos al Gobierno y desgastarse. Ganancia futura para el gobernador: despegarse del Presidente alimenta aquella idea de ir por un esquema electoral de un perfil distinto al que puede ofrecer el Frente de Todos, tal como publicó Letra P.

Lo cierto es que el acercamiento al campo es un casillero que muchos peronistas vienen palpando con pie de algodón para no pisar en falso ya que la 125 marcó a fuego el vínculo entre el agro y el kirchnerismo. El senador nacional Marcelo Lewandowski es uno de ellos, hasta el camporista Marcos Cleri intenta líneas, pero Perotti tiene un traje más a medida: gringo de sangre, productivista y sin esquivarle a cierta línea conservadora. Con todo esto, se enfoca y parece haber encontrado un lugar de gestión donde moverse sin problemas.

Mirabella blanqueó en Canal Nueve aquellas intenciones: “Es el sector con quien no debemos pelear. Nosotros venimos de un espacio político donde el principal sujeto es el campo. No sé si sojero, pero Santa Fe es protagonista desde el Grito de Alcorta, que peleaban por tierra, no de los terratenientes”.

Según pudo saber Letra P, el posicionamiento más intenso con el campo no está pensado para distanciarse de la Casa Rosada, aunque reconocen que por definición hay una diferencia. Mientras el gobernador siempre entendió al espacio como un peronismo de la zona núcleo pampeana, de ahí las coincidencias con el cordobés Juan Schiaretti, en Buenos Aires “están preocupados por el dólar blue”. “Ellos plantean al campo como el terrateniente. El error es conceptual de los porteños”, agregó una fuente del gobierno provincial.