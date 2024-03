Paritarias en Santa Fe: Maximiliano Pullaro estira la oferta a ATE y UPCN para evitar otro paro

Los dirigentes estatales habían anticipado que si la provincia les realizaba la misma oferta para marzo que le había hecho a los gremios docentes (9% de aumento más un 7,5% no remunerativo) sería rechazada de plano . Ante esa situación, el gobierno apostó a demorar un nuevo ofrecimiento y, sin chispazos de por medio, decidieron entre las partes continuar con la discusión el próximo lunes por la mañana.

Los sindicatos prefieren no romper, lanzaron algunos guiños y aguardan un número superador al que ya mostró la gestión de Pullaro. “Si el gobierno hubiera estado cerrado estaríamos anunciando otra situación que nosotros no queríamos anunciar, por eso se abre una instancia de negociación hasta el lunes”, declaró luego del encuentro Marcelo Delfor , Secretario Administrativo de ATE.

Maximiliano Pullaro prepara una nueva oferta

En el gobierno valoraron el tono “poco bélico” por parte de los gremios y confirmaron que las negociaciones serán mes a mes. “Nos llevamos la tarea de ver distintas posibilidades de componer un incremento para el mes de marzo”, dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares. Sabiendo que la suba ofrecida al sector docente no iba a ser avalada, se baraja la posibilidad de pasar parte del 7,5% no remunerativo al 9% ofrecido y de esa manera engrosar el número final. Aunque saben que ese movimiento tampoco no garantizaría una aceptación total.