Paritarias por recaudación: ATE y UPCN moderan el descontento con Maximiliano Pullaro

El ánimo con que salieron los dirigentes estatales luego de la reunión fue distinto al que mostraron los docentes luego del encuentro del jueves pasado . Si bien Jorge Molina , secretario general de UPCN, y Marcelo Delfor , secretario adjunto de ATE, mostraron preocupación por el planteo de los funcionarios provinciales, no salieron a vociferar radicalmente contra la política planteada por Pullaro de atar los aumentos a los ingresos del Estado.

El miércoles que viene habría un nuevo encuentro y allí tal vez haya “números” . Las terminales gremiales por el momento no dinamitaron puentes y le extienden el crédito una semana más al gobierno del radical, a la espera de una oferta formal. Mientras, miran de reojo el desarrollo de la paritaria docente, que ya tuvo dos encuentros con posiciones muy diferenciadas entre las partes.

“Hay que trabajar sobre una propuesta salarial que no solo tenga en cuenta la situación crítica de la provincia, sino también la necesidad de los trabajadores", sintetizó Delfor. En la previa del encuentro los gremios cuestionaron la demora en ser convocados y el hecho de haberse enterado que no se iba a cumplir con la paritaria 2023 por canales que no fueron los oficiales.