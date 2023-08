El número se acerca al pedido que hizo días atrás la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que reclamó la cobertura de 48 vacantes calificadas como necesarias para la “normal prestación del servicio de justicia”. Al reclamo de los cortesanos, se sumó también, en el mismo tono, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. La expectativa de máxima es que los nombres se debatan en una nueva Asamblea Legislativa convocada apenas pasen las elecciones provinciales generales, del próximo 10 de septiembre. Sin embargo, el trámite no será sencillo: a cuatro días de la sesión del jueves pasado que los enfrentó, el diálogo entre el gobierno y la oposición sigue cortado.

En ese contexto el Ejecutivo no sólo no da el brazo a torcer, sino que presenta batalla y exige explicaciones también en términos electorales: “La responsabilidad de gestión es hasta el 10 de diciembre, y eso incluye el envío de pliegos a la Legislatura para completar las vacantes del Poder Judicial. No vamos a dar lugar a la vocación autoritaria de querer instaurar un sistema en que, en una provincia sin reelección, los mandatos duren 3 años y medio en lugar de cuatro. Que la oposición le explique a la ciudadanía por qué frenan una herramienta de persecución criminal. Piden diálogo de transición los que le votaron el presupuesto al gobierno entrante y 10 días antes de irse mandaron pliegos que la Asamblea Legislativa les aprobó”, argumentan desde el ministerio de Gobierno, al tiempo que afinan el lápiz y terminan de armar el listado de pliegos.