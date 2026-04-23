EFECTO MOTOSIERRA

Camarco avisa: Argentina pierde 25 mil millones de dólares al año por la crisis en infraestructura

La Cámara de la Construcción advirtió por la falta de mantenimiento y su impacto en empleo, competitividad y crecimiento. Reclamos al Estado nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
La Cámara de la Construcción advirtió por las millonarias pérdidas a causa de la falta de mantenimiento en Argentina.&nbsp;&nbsp;

La Cámara de la Construcción advirtió por las millonarias pérdidas a causa de la falta de mantenimiento en Argentina.  

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Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

El pronunciamiento incluyó un fuerte llamado a regularizar pagos adeudados a empresas constructoras, una situación que genera incertidumbre financiera y pone en riesgo la continuidad de compañías y miles de puestos de trabajo.

El Consejo Federal de CAMARCO, reunido en Rosario, planteó la necesidad de avanzar en una política de Estado en infraestructura que trascienda gobiernos y garantice previsibilidad.

Voceros de la entidad señalaron que la construcción no sólo impulsa la economía, sino que también resulta clave para promover desarrollo, inclusión y equilibrio territorial.

"La infraestructura no es un a inversión prescindible ni una variable de ajuste: es la base del desarrollo nacional", planteó la entidad a través de un comunicado.

Crisis de infraestructura en Argentina y su impacto económico

El diagnóstico de CAMARCO expuso una situación crítica: el deterioro de rutas, redes y servicios básicos generó una deuda estructural con efectos en la seguridad vial, la logística y la calidad de vida.

El informe indicó que la pérdida anual de USD 25 mil millones respondió al desgaste acumulado y a la falta de inversión sostenida. En esa línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había identificado este déficit como un obstáculo estructural.

Desde CAMARCO destacaron que, pese a avances como el inicio de un sistema de concesiones viales, los resultados aún fueron insuficientes frente a la magnitud del problema.

Representantes del sector advirtieron que persisten dificultades en el mantenimiento de más de 30 mil kilómetros de rutas no concesionables, fundamentales para la conectividad nacional.

Deuda con constructoras y caída de la actividad

Desde CAMARCO destacaron las inversiones encaradas por provincias y municipios para sostener parte de las obras públicas, aunque consideraron que esos esfuerzos no alcanzaron frente al atraso acumulado.

La caída de la obra privada agravó el escenario y afectó a toda la cadena productiva, con impacto en más de 60 sectores vinculados a la construcción.

Ante este panorama, el Consejo Federal de CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar obras, normalizar fondos específicos y avanzar en esquemas de financiamiento mixto.

La entidad sostuvo que la inversión en infraestructura es la base del desarrollo económico y social, y advirtió que sin una estrategia sostenida resultaría difícil revertir el estancamiento.

"La construcción es motor de empleo, producción y crecimiento. Sin un plan de infraestructura, la Argentina no podrá crecer", concluyó la entidad.

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