Aparentemente aún no está definido el nombre de quién estará al frente aunque maduran opciones que vendrían del ambiente privado, probablemente vinculado directa o indirectamente con la Bolsa, pero no excluyentemente del ámbito de los cereales. En algún momento se habló de Guillermo Beccani, ex presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rosario, quien asesora al espacio del gobernador y tiene una amplia llegada.