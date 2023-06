Martín Lousteau fustigó a Carolina Losada: "Lo que hace es una vergüenza"

"Lo que hace Carolina Losada es una vergüenza para un espacio político. Cuando ganó en 2021 Maxi la acompañó y cada vez que le preguntaban por seguridad, porque no sabe, respondía: «estoy trabajando con Maxi Pullaro»", recordó en abierto respaldo al exministro.

Losada también ha dicho que Pullaro fracasó cuando fue ministro porque "de lo contrario Omar Perotti no hubiera ganado prometiendo paz y orden. Eso quiere decir que en ese momento, tampoco había paz y orden"

https://twitter.com/CacuCandido/status/1669721171128983559 Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/ENmjb8q9Qe — Juan Cruz Cándido (@CacuCandido) June 16, 2023

La interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, tal el nombre del espacio opositor, la integran radicales, socialistas, el PRO, y lleva tres precandidaturas para la gobernación. Además de Losada y Pullaro la tercera es la socialista Mónica Fein. Sin embargo fueron los dos radicales los que elevaron el tono de la campaña al punto de constituir un enfrentamiento en el que Losada acusa a Pullaro de llevar adelante una campaña sucia en las redes. El exministro, además de negarlo, afirma que él también es víctima de fake news y desliza responsabilidades en el peronismo. "Mi adversario es Omar Perotti y el kirchnerismo", repite como un mantra Pullaro para no entrar en la controversia.

En su encendida defensa de Pullaro, Martín Lousteau pronosticó que "la interna la va a ganar Pullaro porque es el mejor". Cuando las periodistas de TN le preguntaron cómo iban a hacer el día después de las primarias porque ambos se necesitaban; "Por eso Pullaro no hace lo que hace Losada. Tendrá que resolver Losada las cosas que ha dicho. Creo que no va a ganar, pero si fuese así tendrá que resolver sobre lo que dijo, porque no es solo Pullaro, sino que hay 190 intendentes y presidentes comunales que trabajan todos juntos para transformar las cosas".

Por último confesó: "A mí me ha pedido disculpas parte del equipo de la propia Losada. Me llamaron y me dijeron que les parece una barbaridad lo que hacía losada".