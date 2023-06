La postura de Losada invita a repensar el escenario. Hay olor a que, por más acuerdo que exista entre las cabezas políticas detrás del dúo de precandidatos de origen radical, las detonaciones no serán fáciles de frenar. Losada lo demostró hace unas horas en el piso de Canal 3 de Rosario, donde dio una entrevista junto con Bullrich, y volvió a castigar a su principal rival. No dijo nada nuevo, pero reiteró sus críticas y en ningún momento esquivó la búsqueda periodística. Eligió pegarle a Pullaro.

La senadora sentenció que con la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad “volvió el kirchnerismo” a Santa Fe, y en ese sentido pidió: “Los que ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, que dejen que venga gente con planes reales, y no salir a la cancha como si nada hubiera pasado”. “Los santafesinos se pueden quedar tranquilos de que estamos trabajando muy en serio para que podamos volver a ser libres”, proclamó.

En ese marco, la idea de una interna ordenada pierde terreno. Por más esfuerzo que hagan el presidente provincial de la UCR, Felipe Michlig, y su par del PRO, Cristian Cunha, la disputa no parece frenarse. Eso expone a la coalición y abre un gran signo de interrogante sobre cómo se acomodarán los melones el día después de las PASO.

No obstante, en lo coyuntural, desde el búnker de la senadora, afirman que ella no selló ningún acuerdo político y, en el caso de que lo haya, no va a dejar de decir cosas sobre las cuales está convencida. Así las cosas, el tenor agresivo no pareciera que vaya a enfriarse.

https://twitter.com/Letra_P/status/1666814021297905667 #SantaFe | Losada versus Pullaro: reunión cumbre de la UCR para desactivar las hostilidadeshttps://t.co/pQonZSc2Qw — LETRA P (@Letra_P) June 8, 2023

"Perotti nos prometió paz y orden y fue el peor gobernador de la historia. Gracias a Pullaro el kirchnerismo volvió a la provincia", sentenció la senadora en la entrevista del canal rosarino. Luego habló de una campaña sucia, de la que “no se sabe cómo se financia”, pero en la que se invierten “millones y millones de pesos diarios”.