La pelea Larreta-Macri pone en alerta al frente de frentes en Santa Fe

El frente de frentes tiene una división con dos ejes marcados que se preparan para enfrentarse en las PASO, con la particularidad de que dentro de cada uno la dirigencia está mezclada entre quienes mantienen una línea con el jefe de Gobierno porteño y quienes la tienen con el expresidente, o incluso tienen un pie en cada plato. Como una tercera posición juega el socialismo, que trata de no verse salpicado por cuestiones que hacen a Juntos por el Cambio y en especial el PRO.

Enfrente se posiciona el sector de Carolina Losada , quien por estas horas define si será candidata en la interna para la gobernación en Santa Fe . Su decisión fue no hacer comentarios al respecto y mantenerse en una estratégica equidistancia, más allá de que hace apenas unas semanas se mostró junto a Macri en Rosario, tal como contó Letra P , en lo que supuestamente fue un apoyo explícito a su candidatura.

De hecho, se especula que Federico Angelini , macrista de primera hora y vicepresidente del PRO, podría ser su vicegobernador en la eventual fórmula . Esa alianza parece cocinada aunque no está cerrada. “Mirá si Losada tiene que apoyar a Larreta”, especuló un dirigente radical para graficar el embrollo que se avecina.

Más allá de los respaldos y posicionamientos, la pregunta es hasta dónde impacta en Santa Fe la pelea nacional. Desde ya que condicionará más a la dirigencia PRO y, posiblemente, derrame con menor intensidad en el resto de Juntos por el Cambio, y por último en el resto de la alianza si es que todo termina en fractura expuesta. Más aún si se piensan fórmulas cruzadas en la provincia. “Va a depender de hasta qué punto esto divida al PRO”, explicaron en el pullarismo a Letra P.

Hay posturas de contención y de colocar paños fríos en el armado local, como es el caso del apoderado del PRO, Cristian Cunha. "No va a impactar en la provincia porque estamos consolidados. Es una disputa nacional. El PRO está unido para conformar la oposición antikirchnerista. Nadie se va a correr por esto", afirmó.

Por parte del espacio de Losada creen que no habrá impacto directo porque “todo está cruzado”. “El peor escenario es que se enfrenten en una interna Larreta con Bullrich y se peguen los tortazos en la cara y no de manera subterránea como venían haciendo. En Santa Fe no creo que tenga incidencia: nosotros tenemos gente que trabaja con Macri y también con Larreta. Y Pullaro también”, sostuvo un operador.