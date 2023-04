Mirabella bendijo el acuerdo de Sukerman y Monteverde en Rosario

El diputado Roberto Mirabella , mano derecha del gobernador Omar Perotti , bendijo el acuerdo político que sellaron en Rosario los candidatos a intendente Roberto Sukerman y Juan Monteverde . Es la primera expresión del perottismo que avala el abrazo entre el referente del rossismo y el líder del partido de izquierda Ciudad Futura. Lanzado en la carrera a la gobernación, pero sin anunciarlo, el legislador destacó que la ministra de Salud Sonia Martorano sería una “gran candidata” a la intendencia rosarina, aunque aclaró que ella no quiere competir en esa categoría.

Antes de la charla con un dúo de periodistas, Leo Ricciardino y Evelin Machain, Mirabella habló en rueda y dio detalles sobre su armado electoral y político, que desde la semana pasada consiguió un fuerte espaldarazo de Perotti. Sobre Sukerman y Ciudad Futura, señaló: “Es un acuerdo político maduro para llevar adelante una estrategia de poder y de gobierno en Rosario. Es muy interesante, Ciudad Futura no viene del peronismo y tiene la vocación de construir un espacio frentista para gobernar la ciudad”. En rigor, no se conocía la opinión del perottismo sobre este acuerdo. Es más, un rumor de pasillo, dado a conocer por una autoridad del PJ, indicaba que el gobernador no simpatizaba con el abrazo.