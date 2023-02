En el nombre del padre

Desde hace tiempo que el Auditor General de la Nación (AGN) le da vueltas a la idea de que el nombre Reutemann vuelva a salir a pistas. En la misa por el primer año de la muerte del exgobernador, en julio de 2022, pudo armar un puente y comenzar a hablar con Cora. A las semanas le contestó que sí, luego que no y ahora parece que, finalmente, se sube a la idea.

Hay caminos similares entre Pichetto y Lole. Desde 2003, coincidieron durante 15 años en el Senado y ambos tienen la particular medalla de haber pisado el Hall of fame del peronismo y terminar en las filas de Juntos por el Cambio. El perfil conservador, tradicionalista y productivista que compartían es otro de los rasgos que no hacen para nada fortuita las intenciones de su hija mayor de sumarse al espacio del rionegrino por adopción.