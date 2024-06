El tractor averiado de Javier Milei

Javier Milei en una exposición de maquinaria agrícola, uno de los pocos sectores industriales que prometió pero no arranca

En 2021, la maquinaria agrícola fue la primera actividad que creció tras la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández paseó por todos lados al resucitado . “La producción fue la más alta en lo que va del siglo XXI”, se envalentonó sin tener en cuenta el costado cíclico del sector. Se pensaba que en 2024 tendría el mismo rol después de un piso por la seca total, pero no es así.

La tasa de Javier Milei

“Lo grande todavía no arranca”, explica un proveedor de piezas de cosechadoras y sembradoras. En parte lo atribuye a que los valores están muy altos y en dólares. “Mucho no se arremangaron los fabricantes y los gringos no son tontos”, dice un autopartista de una empresa de más de 50 años del Gran Rosario. Hay máquinas que pueden valer 500 mil dólares. Todavía hay remanente de deuda generada tras la sequía, y eso incide.