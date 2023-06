Cómo impacta en el corazón agroexportador la criatura que parieron Bunge y Viterra

Las fusiones comerciales a escala global de grandes compañías se cocinan lento y arrastran algún que otro tembladeral en los mercados. Algo de esto está sucediendo con la compra de Bunge a Viterra (ex Glencore) , posicionadas entre los mayores operadores del comercio de granos del mundo y de la industrialización de la soja, que hizo ruido en el mercado local, en el campo y, puntualmente, en la zona núcleo donde pisan fuerte. Un cordón agroexportador minado de cerealeras que podrían tener un nuevo jugador de peso al que de movida le fruncen el seño por posible concentración.

En rigor, aún no se proyecta el impacto que puede tener en el país, pero los números de la negociación de por sí hacen imaginar un monstruo cerealero. Más aún cuando ambas se alistaron con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como socias estratégicas de Vicentin que, en el marco del concurso preventivo por U$S1.500 millones, buscan armar una nueva compañía con capitales mixtos para dentro de unos años. En la firma concursada festejan el empoderamiento. De por sí, en el sector descuentan que la empresa de origen estadounidense se posicionará como líder en el complejo oleaginoso.

La sorpresa, sostienen en el sector, es que Bunge compra Viterra y no al revés. "El impacto de estos monstruos en el país es relativo porque son solo traders, compran granos, por ejemplo no tienen campos. En ese sentido que lleguen posibles inversiones es discutible", argumentó un empresario del sector de biocombustibles.

El romance comenzó con algunas negociaciones frustradas desde hace unos años, pero se encaminó en los últimos meses y podría cerrarse del todo en 2024. Se trata de un entendimiento que representa un valor superior a los U$S18.000 millones entre operaciones y deudas. Según el comunicado, los accionistas de Viterra recibirán aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge, con un valor total de aproximadamente U$S 6.200 millones y aproximadamente U$S 2.000 millones en efectivo, representando una combinación de consideración de aproximadamente 75% de acciones de Bunge y 25% en efectivo.

Bunge.jpg La planta de crushing y puerto de Bunge en Puerto San Martín provincia de Santa Fe.

Según explicó un especialista del sector agroexportador a Letra P, será una suerte de enlace de unidades. “La fusión es complementaria, Bunge tiene redes de acopios y mercado interno de aceite envasado, Viterra no tanto. Viterra tiene una planta de molienda con mucha tecnología, Bunge no. Ambos tienen puertos con diferentes tamaños”. Además, arma una estructura vertical interesante para los procesos y con posicionamientos globalmente en varios mercados. Lo que se comentaba por lo bajo entre traders ni bien conocida la noticia es que no le sobra capital para invertir en un negocio de semejante volumen como el que tendrán en manos.