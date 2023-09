Celia Arena: "La transición no significa cogobierno"

-La prioridad la establece el Ministerio Público de la Acusación, no la establece ni el Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. En todo caso, los legisladores y legisladoras evalúan los antecedentes y la Comisión de Acuerdos revisa el volumen de conocimientos o capacidades de los candidatos y candidatas. Pero los criterios de la política de persecución criminal y qué se necesita para llevarla a cabo la hacen las autoridades de la Defensa Pública y del MPA. También se dijo que era una cuestión presupuestaria cuando no se crea ningún cargo nuevo, se trata de cargos que ya existen y están vacantes.

-Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero no a la imposición. Lo que hicieron es un golpe electoralista, pero muy básico, porque no afectan al gobernador (Omar) Perotti, afectan a la gente. En la ciudad de Frontera, al límite con la provincia de Córdoba, hay una situación muy compleja, porque conviven dos sistemas distintos. En Córdoba la policía tiene competencia para los casos de narcomenudeo y como Santa Fe no, quienes componen el mundo del crimen cruzan la calle que separa las dos provincias y viven en Frontera. Sumar un fiscal ahí era estratégico y lo rechazaron. Y te doy otro ejemplo, cuando hirieron a la remisera en la ciudad de San Lorenzo, el intendente (Leonardo) Raimundo salió a cortar la ruta exigiendo justicia y seguridad. Pensé que después de que le rechazaron los tres pliegos de fiscales adjuntos para su ciudad iba a salir otra vez a reclamar, pero no hizo nada. Evidentemente todo tiene que ver con la coyuntura electoral.